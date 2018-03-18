В России заявили о проведении испытаний ракетного комплекса "Кинжал", видео

Сообщается, что ракета поразила заданную цель на полигоне.

Вылет произошел с аэродрома на территории Южного военного округа. Видео было опубликовано 10 марта на Youtube-канале Минобороны России.

Отмечается, что запуск прошел в штатном режиме, и ракета на полигоне поразила заданную цель. Предназначена она для поражения целей в воде и на суше.

"Благодаря высоким летно-техническим характеристикам самолета МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекс "Кинжал" не имеет аналогов в мире", - сказано в сообщении.

Напомним, Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о начале испытанийновой ракеты "Сармат" с энергетической ядерной установкой.

Позже наращивание ядерного вооружения Россией осудили мировые лидеры и представитель Пентагона Дана Уайт.