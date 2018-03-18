В КНР предупредили: торговая война между Китаем и США разрушит всю мировую экономику

В торговой войне не будет победителей.

Китая с США будет иметь катастрофические последствия для всей мировой экономики, заявил министр коммерции КНР Чжун Шань.

По его словам, КНР не желает вступать в торговую войну с США, подчеркнул китайский министр на сессии Всекитайского собрания народных представителей, передает Reuters.

"В торговой войне не будет победителей, она принесет только бедствия Китаю, США и всему миру", — заявил министр.

При этом он подчеркнул, что Китай готов к любым мерам для защиты своих интересов.

Сейчас Вашингтон и Пекин продолжают переговоры.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о том, что Китай угрожает экономике США.