"Мишени Путина". Экс-шпион РФ назвал людей, от которых хочет избавиться Кремль

Экс-майора КГБ вычислил, от кого еще хочет избавиться Кремль.

"Мишени Путина". Экс-шпион РФ назвал людей, от которых хочет избавиться Кремль
Бывший российский шпион Борис Карпичков сообщил о пережитой попытке покушения на свою жизнь.

Он отметил, что его также пытались отравить. Мужчина выжил, но потерял более 30 кг веса и полностью облысел.

"Мне сейчас 59 лет, но я не настолько оптимистичен, чтобы надеяться дожить до 60", — сказал Карпичков в интервью британской газете Sunday People.

По словам экс-майора КГБ, он вычислил, от кого еще, кроме него и Скрипаля, хочет избавиться Кремль. И в этом, говорит экс-шпион, могут использоваться очень прогрессивные формы отравления, например – с помощью электронных сигарет.

Карпичков называет такие "мишени Путина":

Олег Гордиевский, 79 лет. Разведчик МІ6, двойной агент времен Холодной войны, который уехал из России в 1985 году в багажнике автомобиля. Передал немало данных британской разведке.

Билл Браудер, 53 года. Рожденный в США финансист, запрещен в России с 2005 года. Интерпол отказался выдавать Браудера России после того, как он был заочно осужден за мошенничество. Браудер добился принятия в США и не только "акта Магнитского".

Кристофер Стол, 53 года. Бывший офицер МІ6, ныне частный расследователь. Вероятный автор "Досье Трампа" по связям американского президента с Кремлем.

Игорь Сутягин, 53 года. Ученый, специалист по ядерному оружию, осужденный за шпионаж в пользу Британии. После почти 11 лет колонии был обменян в рамках обмена осужденными между Россией и США и оказался в Великобритании.

Юрий Швец, 65 лет. Бывший майор КГБ, перешел на сторону США с 1994 года. ключевой свидетель в расследовании отравления бывшего шпиона Александра Литвиненко.

Владимир Резун (литературный псевдоним Виктор Суворов), 70 лет. Капитан ГРУ Советского Союза, перешел в Британию в 1978 году. Пишет неоднозначные книги об истории армии СССР.

Карпичков утверждает, что только 12 февраля, на свой день рождения, узнал от бывшего коллеги, что находится в "смертельном" списке. До этого на него осуществлялись атаки химическими веществами дважды – первая из них на той же неделе, когда отравили Александра Литвиненко. Согласно медицинских заключений, которые шпион показал изданию, отравление называлось вероятной версией резкого ухудшения здоровья, но не было доказано. Многочисленные анализы после также не смогли выявить причины серьезных нарушений здоровья.

Напомним, Сергей Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.

Как ранее сообщалось, 66-летний Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери.

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
37
Новини світу

Схожі публікації

Вчора, 12:20
В британской полиции рассказали о сотнях свидетелей по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Скрипаля
Вчора, 03:21
Скрипаль сдал Британии всю базу телефонов военной разведки России – СМИ
Вчора, 03:20
В МВД Британии рассказали о расследовании по делу экс-шпиона Скрипаля
10-03-2018, 08:21
"Путин — головорез". В Британии призвали к санкциям против России из-за отравления экс-шпиона РФ
9-03-2018, 17:42
The Financial Times: Отравленный российский шпион-перебежчик продолжал сотрудничать с разведкой
9-03-2018, 14:22
В британской полиции рассказали о состоянии российского экс-шпиона Скрипаля
9-03-2018, 14:21
Скотланд-Ярд оцепил могилы ранее таинственно умерших жены и сына экс-шпиона Скрипаля
9-03-2018, 14:20
В Британии названо количество пострадавших в результате отравления российского экс-шпиона Скрипаля
7-03-2018, 06:41
Отравление экс-полковника ГРУ. Джонсон поставил под вопрос участие сборной Англии в ЧМ-2018

СТРІЧКА НОВИН

11.03.18
В Кабмине рассказали, сколько "теплых" кредитов выдали украинцам в 2017-м
11.03.18
Гройсман рассказал, на сколько Украина способна сократить потребление газа
11.03.18
Стало известно, сколько европейцы выделили на солнечные электростанции в Украине
11.03.18
Путину не дает покоя "госпереворот" в Украине. Обвинил США в трате миллиардов долларов
11.03.18
В британской полиции рассказали о сотнях свидетелей по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Скрипаля
11.03.18
Трамп поставил условие ЕС для отмены пошлин на сталь и алюминий
11.03.18
"Мишени Путина". Экс-шпион РФ назвал людей, от которых хочет избавиться Кремль
11.03.18
В КНР предупредили: торговая война между Китаем и США разрушит всю мировую экономику
11.03.18
В России заявили о проведении испытаний ракетного комплекса "Кинжал", видео
11.03.18
"Я виноват, мне жаль моих жертв". Обвиненного в изнасиловании восьми женщин актера нашли мертвым
11.03.18
В России на "умной" остановке несколько часов шло порно, видео
11.03.18
Украинский паспорт серьезно поднялся в рейтинге самых привлекательных в мире, инфографика
11.03.18
В Луцке мужчина застрелился после отказа жены идти за алкоголем
11.03.18
Крайне запущен, истощен. На Сумщине под дверью квартиры нашли маленького ребенка, фото и видео
11.03.18
В центре польского Перемышля атаковали офис Украинского народного дома, опубликованы фото
11.03.18
Скрипаль сдал Британии всю базу телефонов военной разведки России – СМИ
11.03.18
В Русской православной церкви дали оценку сексуальным домогательствам в России
11.03.18
Волкер назвал заявление Путина о новом вооружении предвыборной презентацией
11.03.18
Путин о Пескове: Мой пресс-секретарь иногда несет пургу
11.03.18
В МВД Британии рассказали о расследовании по делу экс-шпиона Скрипаля
11.03.18
Путин о применении химического оружия в Сирии: Скучно, девочки!
11.03.18
"Порошенко не мой президент". В центре Киева митингуют сотни сторонников Саакашвили, видео
11.03.18
Розенко: Термин "Малопольша" сравним с фразой "Крым был и будет российским"
11.03.18
Рабинович: В мировом рейтинге уровня жизни Украина наравне со странами 4-го мира
11.03.18
После возвращения Донбасса и Крыма подумаем о Кубани, Доне и Воронежской области — Ярош
11.03.18
Волкер объяснил, как Россия может приблизить к себе Украину
11.03.18
Порошенко назвал следующую амбицию Украины насчет НАТО
11.03.18
В НАТО официально не закреплен статус страны-аспиранта — Пристайко
11.03.18
Новини економіки - Єврокомісія підтримала виділення Україні макрофінансової допомоги в 1 млрд євро 112.ua
11.03.18
Новини світу - Німеччина вважає введення США мит на метали незаконним
11.03.18
Новини економіки - Прем'єр-міністр Польщі: "Північний потік-2" - це дуже небезпечний проект для цієї частини Європи
11.03.18
Новини світу - Німеччина і Франція відмовилися представити план поглиблення єврозони на саміті ЄС
11.03.18
Новини економіки - МВФ поки не готовий говорити про наступний транш для України
11.03.18
Новини економіки - Капітальні інвестиції в Україні за 2017 рік зросли на 21%, – Порошенко
11.03.18
Украинские производители увеличили объем экспорта кабельной продукции
11.03.18
В МВФ назвали условия для переговоров о новом транше для Украины
10.03.18
"Позорный поступок": украинские военные устроили внутренние разборки на Донбассе
10.03.18
Журналист объяснил, как Европа взращивает "монстра"
10.03.18
НАТО признало Украину страной-аспирантом
10.03.18
Puma анонсировала серию кроссовок с героями "Союзмультфильма"
10.03.18
РосСМИ узнали возможную причину крушения Ан-26 в Сирии
10.03.18
"Я бы тебе глаза выдавил". Боец АТО рассказал, как в Италии заплевал российского пропагандиста
10.03.18
Атака хакеров на МИД Германии. Похищены документы о переговорах с ЕС и Украиной — СМИ
10.03.18
Британия готовит бойкот ЧМ-2018 из-за отравления экс-полковника ГРУ — The Times
10.03.18
В Калифорнии неизвестный взял заложников в доме для ветеранов
10.03.18
Выполняли задания серийного убийцы: в Николаеве подростки изнасиловали и утопили гомосексуалиста
Всі новини
Наверх