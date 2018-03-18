В британской полиции рассказали о сотнях свидетелей по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Скрипаля

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице в критическом состоянии.

В британской полиции рассказали о сотнях свидетелей по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Скрипаля
По делу об отравлении в Лондоне бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии следствие установило более 200 свидетелей и собрало более 240 улик, сообщила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.

По ее словам, к расследованию привлечено более 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По ее словам, сам 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, отравленные до сих пор не названным нервно-паралитическим веществом, по-прежнему находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

Полицейский Ник Бейли, оказывавший первую помощь отравленным и тоже попавший в результате в больницу, также продолжает оставаться под надзором врачей, но может говорить и общаться с семьей.

Для помощи полиции в Солсбери откомандированы 180 военнослужащих, в том числе офицеры химзащиты Королевского танкового полка, 40 морских пехотинцев, недавно участвовавших в учениях по отражению токсической угрозы, 20 офицеров Королевских военно-воздушных сил и эксперты расположенного неподалеку Центра химической, биологической, радиологической и ядерной обороны.

Напомним, Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.

Как ранее сообщалось, 66-летний Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери.

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