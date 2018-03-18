Путину не дает покоя "госпереворот" в Украине. Обвинил США в трате миллиардов долларов

Владимир Путин напомнил о том, что Соединенные Штаты ввели антироссийские санкции.

Путину не дает покоя "госпереворот" в Украине. Обвинил США в трате миллиардов долларов
Американские санкции были введены против России необоснованно, считает президент России Владимир Путин.

В интервью одному из американских телеканалов Путин заявил, что "не мы же записали вас во враги", а Соединенные Штаты ввели антироссийские санкции. На вопрос о том, знает ли он, почему они появились, Путин ответил: "Нет, я не знаю". И сразу же задал встречный вопрос про Украину.

"Я могу тогда вам другой вопрос задать: а зачем вы способствовали государственному перевороту в Украине? Ну, зачем вы это сделали? Вы прямо, публично признали, что потратили на это миллиарды долларов. Публично же ваши официальные лица об этом сказали. Зачем поддерживать госпереворот, вооруженную борьбу на территории других стран? Зачем вы поставили ракетные системы про вдоль наших границ?", — сказал Путин.

Напомним, ранее в Сенате США назвали ключевые условия для снятия санкций с России.

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Новини світу

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