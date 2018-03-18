Россия придумала, как накажет Британию за "бездоказательные обвинения" в отравлении Скрипаля

Британские дипломаты высылаются из страны в недельный срок, отметили в МИД РФ.

Британские дипломаты высылаются из страны в недельный срок, также отзывается согласие РФ на открытие генконсульства Великобритании в Питере, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Кроме того, "в связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность".

"17 марта в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Л. Бристоу (Лори Бристоу — Ред.), которому передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения в связи с происшествием в г. Солсбери (Великобритания) 4 марта с.г., российской стороной... приняты следующие решения", — отмечается в сообщении.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент РФ Владимир Путин.