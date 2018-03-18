Западные СМИ узнали, чем задушили соратника Березовского

В полиции говорят, что нет никаких доказательств того, что смерть бизнесмена связана с отравлением Скрипаля.

Западные СМИ узнали, чем задушили соратника Березовского
В Великобритании следователи считают, что соратника покойного российского олигарха Бориса Березовского — бизнесмена Николая Глушкова — задушили.

Коммерсанта задушили собачьим поводком, сообщает The Independent со ссылкой на источник.

По данным издания, в полиции говорят, что нет никаких доказательств наличия связи между смертью Глушкова и отравление экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля.

Напомним, Николая Глушкова нашли мертвым в столице Британии Лондоне 13 марта. Правоохранители страны признали, что его убили. Вскрытие показало, что причиной кончины бизнесмена стало удушение.

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