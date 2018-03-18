Меркель об отравлении Скрипаля: много следов указывает, что Россия несет ответственность

ФРГ подготовит общую позицию с Францией о том, как отреагировать на убийство бывшего российского шпиона, отметила канцлер.

Ситуация является сложной, рассказала чиновница во время встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

"Германия подготовит общую позицию с Францией о том, как отреагировать на отравление… Скрипаля", — отметила канцлер.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского города Солсбери. Позже премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент РФ Владимир Путин.