Экс-советник Путина назвал потенциальную целью №1 для президента России

Проблема для всего мира — это независимость Беларуси, полагает Илларионов.

Экс-советник Путина назвал потенциальную целью №1 для президента России
Российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина — Андрей Илларионов — считает, что для главы государства потенциальной целью №1 является Беларусь.

Лидер РФ задумывается об аннексии соседней страны, это может случиться еще при власти нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко, рассказал эксперт "Обозревателю".

По словам собеседника, "Беларусь недемократическая страна, не имеет друзей среди западных стран и не входит в военные союзы с государствами ЕС, с политической, дипломатической и военной точки зрения Беларусь является самой легкой целью".

"Я думаю, что потенциальной целью №1 для Путина является Беларусь. Он уже столкнулся с мощным сопротивлением в Украине, это обходится в большое количество крови и денег, кроме того, реакция западного общества крайне негативная. Я думаю, что Украина для него уже не такая привлекательная цель", — отметил Илларионов.

Экономист подчеркнул, что Путин после украинской неудачи надеется аннексией исправить ситуацию. "Для него вся Беларусь является интересной целью. Он думает, что население Беларуси чрезвычайно позитивно настроено по отношению к РФ, русскому языку и к нему самому… Вот почему я думаю, что цель Путина номер один и проблема для всего мира — это независимость Беларуси", — добавил экс-советник.

Ранее глава "Центра исследований армии, конверсии и разоружения", военный эксперт Валентин Бадрак говорил, что для Владимира Путина глобальной целью является разрушение самой основы Украины как независимого государства.

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