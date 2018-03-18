Разработчик "Новичка" рассказал, кто мог отравить Скрипаля

Ученый не знает, как применить нервно-паралитический газ, в разработке которого он принимал участие, в качестве оружия.

Для таких операций требуется специалист высокой квалификации, потому что вещество очень опасное, им можно себя убить, приводит его сведения The Guardian.

"Прежде всего, у вас должен быть очень хороший щит, особый контейнер. Активизировать же оружие без специального технического оборудования невозможно", — сказал он и добавил, что не знает, как применить газ в качестве оружия.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского города Солсбери. Позже премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин.