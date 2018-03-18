Российский журналист объяснил, что в РФ на самом деле происходит под названием выборы

В стране вы можете или голосовать, или не голосовать, все, отметил Радзиховский.

Российский журналист объяснил, что в РФ на самом деле происходит под названием выборы
В Российской Федерации нет выборов, процедура, которая там происходит, является легитимацией действующего президента — Владимира Путина — путем голосования.

В РФ выборы — это выбор между Путиным и Путиным, рассказал российский журналист Леонид Радзиховский на чате в "Главреде".

"Смысл слова "выборы" сводится к понятию выбор между несколькими вариантами. Например, выбор купить мороженое или купить кекс. Если вы стоите в магазине "Хлеб", то у вас нет выбора — покупать хлеб или покупать колбасу, потому что колбасы в этом магазине нет. Вы можете или купить хлеб, или развернуться и уйти из магазина", — отметил он.

По словам собеседника, "выбора на российских выборах нет, вы можете или голосовать, или не голосовать, все". "А голосуете вы, по определению, за Путина. Когда-то Генри Форд (американский промышленник, владелец заводов по производству авто, изобретатель — Ред.) сказал: "Покупатель вправе купить автомобиль любого цвета, при условии, что этот цвет — черный", — подчеркнул Радзиховский.

"В России нет выборов. Процедура, которая здесь происходит, это процедура легитимации действующего президента. В соответствии с общей традицией подражать Западу эта легитимация происходит в форме подражания, имитации западных выборов", — сказал журналист.

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"Но к западным выборам эта имитация имеет такое отношение, как автомобиль "Жигули" имеет к "Майбаху" или "Роллс-ройсу". На Западе выборы — это выбор между несколькими равно мощными кандидатами. В России выборы — это выбор между Путиным и Путиным. Но имитационно он сделан под западный дизайн", — заявил собеседник.

"А те актеры (или статисты), которые выходят дрыгать ногами, то есть составляют хор, который поет: "Нет альтернативы! Нет альтернативы! Нет альтернативы!", — это всего лишь хор статистов, которых зачем-то нанимает администрация президента. Так что процедура называется "легитимация действующего президента путем голосования". По-честному такая процедура называется референдумом. Но, поскольку честных действий в российской политике не бывает, то это не референдум, а имитация процедуры выборов", — полагает он.

Напомним, в РФ на 18 марта — день, когда после так называемого "референдума" в 2014-м был аннексирован Крым, запланировано проведение президентских выборов, Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост главы государства. Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что в стране "предстоит переназначение Путина".

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