"Мы с Борщаговки". Маленький украинец победил на чемпионате мира по брейку: видео

Мама чемпиона — артилеристка, которая добровольцем ушла в зону АТО.

"Мы с Борщаговки". Маленький украинец победил на чемпионате мира по брейку: видео
Украинец Глеб Кикоть победил на чемпионате мира по брейкдансу во Франции.

В будущем мальчик мечтает выиграть все взрослые чемпионаты, а еще чтобы закончилась война и его мама-военная вернулась домой, говорится в материале "Спецкора"

Отмечается, что она — артилеристка, добровольцем ушла в зону АТО. Сама в детстве мечтала танцевать брейкданс, но не сложилось. Ее мать, бабушка Глеба, из-за этого и помогла мальчику найти себя в этом занятии — и результат превзошел все ожидания.

Напомним, ранее сообщалось, что украинец Олег Кузнецов выиграл чемпионат мира "Unbreakable Bboy Championship".

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