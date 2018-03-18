Журналист раскрыл причины и механизм работы российской пропаганды

По мнению журналиста, "бойцы российского пропагандистского фронта" ведут себя по сложившейся давно традиции.

Журналист раскрыл причины и механизм работы российской пропаганды
Известный российский журналист и публицист Леонид Радзиховский, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", рассказал о механизме работы российской пропаганде и о великодержавном комплексе.

"Насколько я понимаю, украинская пропаганда намного более энергичная и более русофобская, то есть она говорит не только о Путине и государстве, а именно об особенностях менталитета российских граждан и особенностях истории менталитета русского народа и т.д. И российская пропаганда ничего особенно радостного об украинском обществе и украинской истории не сообщает. Великодержавный комплекс — это комплекс всех бывших великих держав, от которого избавляет только время. С момента исчезновения империи и до момента угасания великодержавного сознания должно пройти какое-то время — иногда больше, иногда меньше", - сказал он.

Кроме того, Радзиховский провел аналогии о распаде империй из мировой истории.

"Например, англичане делают все, чтобы сохранить хорошие отношения со своими бывшими колониями и доминионами — Британское Содружество наций. И хотя в колониях и доминионах есть масса людей, которые обвиняют Англию и в том, и в этом (тем более, что действительно есть в чем обвинять), тем не менее, они тянутся в Англию, учатся в Англии, все прекрасно знают английский язык и т.д. Французы создали Сообщество франкофонных стран, в которое входят и их бывшие колонии, поощряют изучение французского языка. Россия же ведет себя как всегда — более грубо, более резко и менее адекватно. Естественно, такие штуки, как история с Крымом, не вызывают прилива симпатий к России не только в Украине, но и в других бывших республиках", - отметил он.

Также журналист рассказал об особенности психологии российских обывателей.

"А что касается психологии самого российского общества, то великодержавные чувства свойственны людям, потому что люди любят хвастаться и чувствовать себя крутыми, великими. Но, кроме того, это и сознательно культивируется пропагандой по простой причине — чем больше люди ищут внешних врагов, тем меньше они склонны задавать неприятные вопросы начальству. Психология российского общества сейчас такая: конечно, власть — плохая, власть ворует, в особенности в этом обвиняют приспешников Путина, как всегда виновата камарилья, виновато окружение, но это вторичное. А главное, первичное — Путин все-таки защищает нас от внешних врагов, поддерживает наш суверенитет и т.д. [...] Поэтому власть плодит образы внешних врагов, чтобы было с кем бороться. Власть очень заинтересована в том, чтобы "расчесывать" в обществе комплекс великодержавной неполноценности", - подытожил он.

Напомним, ранее журналист раскрыл рецепт успеха Путина среди россиян.

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
21
Новини світу

Схожі публікації

16-03-2018, 04:22
"Люди боятся": ждут ли Россию майданы
16-03-2018, 04:21
"В России популярен не начальник, а сама идея власти": назван рецепт успеха Путина
16-03-2018, 04:21
"Счастье ослабло, но никуда не делось". Журналист оценил настроения россиян по поводу Крыма
15-03-2018, 04:21
"Горячо поддерживают на словах". Журналист рассказал, как российские интеллигенты относятся к Украине
14-03-2018, 14:40
Оппозиции, которая могла бы повлиять на ситуацию с Крымом и Донбассом, в России нет - журналист
23-01-2018, 19:20
Журналист раскрыл рецепт успеха Путина в России
27-08-2017, 00:22
Двигаться некуда: в России оценили угрозу полномасштабного вторжения в Украину
23-05-2017, 10:44
"Опасная империя зла". Журналист назвал страшную глупость Путина
21-09-2016, 12:55
Российский журналист назвал единственный способ сместить Путина

СТРІЧКА НОВИН

17.03.18
Создатель "Новичка" раскрыл тайну противоядия от токсина
17.03.18
Журналист раскрыл причины и механизм работы российской пропаганды
17.03.18
"Мы с Борщаговки". Маленький украинец победил на чемпионате мира по брейку: видео
17.03.18
Российский журналист объяснил, что в РФ на самом деле происходит под названием выборы
17.03.18
Разработчик "Новичка" рассказал, кто мог отравить Скрипаля
17.03.18
Экс-советник Путина назвал потенциальную целью №1 для президента России
17.03.18
Российская оппозиционерка рассказала о самой болезненной точке Кремля
17.03.18
Меркель об отравлении Скрипаля: много следов указывает, что Россия несет ответственность
17.03.18
Западные СМИ узнали, чем задушили соратника Березовского
17.03.18
Россия придумала, как накажет Британию за "бездоказательные обвинения" в отравлении Скрипаля
17.03.18
Выборы Путина в аннексированном Крыму: Канада сделала важное заявление
17.03.18
В частной разведке США рассказали, как Путин выбирает себе преемника
17.03.18
Стало известно о состоянии украинца, пострадавшего при аварии на канатке в Грузии
17.03.18
На Филиппинах на дом упал легкий самолет, названо количество жертв
17.03.18
Пелевин спрогнозировал, чем закончится конфликт между Украиной и Россией
17.03.18
Великобритания ответила на высылку своих дипломатов из России
17.03.18
"Девочке во влагалище заливали пенобетон". На росТВ рассказали о новых "зверствах" ВСУ на Донбассе
17.03.18
Авария на подъемнике в грузинском Гудаури: в МИД рассказали о пострадавших украинцах
17.03.18
В британской полиции восстановили маршрут Скрипаля накануне отравления
17.03.18
Захотел на ручки: в Таиланде слоненок сел на колени туристке
17.03.18
"Прекрасная жертва для манипуляций". Психолог проанализировал личность Савченко
17.03.18
Поздравления с Днем святого Патрика: открытки и пожелания на трех языках
17.03.18
"Пенисные процедуры для лица": голливудские актрисы делают странные инъекции красоты
17.03.18
Регіна Тодоренко розсекретила таємничого обранця
17.03.18
Переможець «Х-фактора» зробив приємний сюрприз своїм шанувальникам
17.03.18
Кінопрем'єри тижня: Шерлок Гномс, Єва, Земля привидів і інші
17.03.18
В Україні стартував показ французької комедії «Шукайте жінку»
17.03.18
7 цікавих фактів про фільм «Розкрадачка гробниць: Лара Крофт»
17.03.18
Марк Дробот заговорив французькою мовою
17.03.18
Роза Аль-Намри: Я зможу вижити в будь-яких умовах
17.03.18
Група Неангели презентувала позитивний трек «SlavaVictoria»
17.03.18
51-річна Сальма Хайєк показала, як виглядає без макіяжу
17.03.18
Амадора Лопеса в Америці затримала поліція
17.03.18
Оля Полякова розповіла про страшну втрату в сім'ї
17.03.18
Мадонна готується до зйомок нового фільму
17.03.18
Яна Соломко починає життя з нового аркуша
17.03.18
Регіна Тодоренко прокоментувала скандал навколо «Орла і Решки»
17.03.18
Олександр Пономарьов заспіває в дуеті з Монсеррат Кабальє
17.03.18
Що дивитися на ТБ у вихідні 17-18 березня 2018 року
17.03.18
Шерон Стоун похвалилася своїм розкішним особняком
17.03.18
Лідер рок-гурту «o.torvald» переспівав Олега Винника
17.03.18
Решение Шевченко: впервые за несколько лет сборная Украины сыграет без своего лидера
17.03.18
Официально: украинский футболист будет выступать за сборную Польши
17.03.18
Прокопив заявил о том, что допускает введение моратория на переименование улиц столицы
17.03.18
Наказ про використання хімічної зброї дав сам Путін, - МЗС Великобританії
17.03.18
Вибори президента РФ: в Україні голосування не буде
Всі новини
Наверх