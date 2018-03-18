Создатель "Новичка" раскрыл тайну противоядия от токсина

Советский ученый подчеркнул, что эти препараты не способны излечить пораженный организм человека.

В интервью русской службе BBC он откровенно признал, что существуют препараты, способные остановить в организме человека необратимые процессы распространения яда.

"Первая помощь — это атропин и афин. Еще были разработаны другие антидоты, более сильные. Они есть, они помогают, чтобы как бы прекратить, остановить действие этого отравляющего вещества. Но! Они не вылечивают человека", — сказал Мирзаянов.

Исследователь отметил, что Скрипалю и его дочери после госпитализации, очевидно, ввели противоядие, однако процесс интоксикации организма был уже значительным. Мирзаянов убежден, что это помогло спасти жертв от смерти, однако препарата, который бы помог в данном случае вылечить человека, не существует.

Напомним, ранее в интервью Мирзаянов заявлял, что хочет принести извинения пострадавшим, поскольку во время разработки был уверен в благих намерениях своей работы.