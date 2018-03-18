Создатель "Новичка" раскрыл тайну противоядия от токсина

Советский ученый подчеркнул, что эти препараты не способны излечить пораженный организм человека.

Создатель "Новичка" раскрыл тайну противоядия от токсина
Ученый Вил Мирзаянов, который является разработчиком токсина "Новичок", использованным в Британии для отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, рассказал журналистам о наличии противоядия.

В интервью русской службе BBC он откровенно признал, что существуют препараты, способные остановить в организме человека необратимые процессы распространения яда.

"Первая помощь — это атропин и афин. Еще были разработаны другие антидоты, более сильные. Они есть, они помогают, чтобы как бы прекратить, остановить действие этого отравляющего вещества. Но! Они не вылечивают человека", — сказал Мирзаянов.

Исследователь отметил, что Скрипалю и его дочери после госпитализации, очевидно, ввели противоядие, однако процесс интоксикации организма был уже значительным. Мирзаянов убежден, что это помогло спасти жертв от смерти, однако препарата, который бы помог в данном случае вылечить человека, не существует.

Напомним, ранее в интервью Мирзаянов заявлял, что хочет принести извинения пострадавшим, поскольку во время разработки был уверен в благих намерениях своей работы.

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
23
Новини світу

Схожі публікації

Вчора, 22:41
Разработчик "Новичка" рассказал, кто мог отравить Скрипаля
15-03-2018, 04:21
Создатель яда "Новичок" хочет извиниться перед Скрипалем: "Жаль, что я участвовал в разработке"
15-03-2018, 04:21
Стартовало экстренное совещание Совбеза ООН из-за отравления Скрипаля. Онлайн-трансляция
15-03-2018, 04:21
США заявили о причастности России к отравлению Скрипаля
14-03-2018, 02:21
"Они не поправятся". Разработчик "Новичка" оценил шансы на выживание Скрипаля и его дочери
11-03-2018, 03:20
В МВД Британии рассказали о расследовании по делу экс-шпиона Скрипаля
9-03-2018, 14:22
В британской полиции рассказали о состоянии российского экс-шпиона Скрипаля
9-03-2018, 14:20
В Британии названо количество пострадавших в результате отравления российского экс-шпиона Скрипаля
9-11-2017, 14:00
Ученый раскрыл, от чего зависит счастье человека

СТРІЧКА НОВИН

17.03.18
Создатель "Новичка" раскрыл тайну противоядия от токсина
17.03.18
Журналист раскрыл причины и механизм работы российской пропаганды
17.03.18
"Мы с Борщаговки". Маленький украинец победил на чемпионате мира по брейку: видео
17.03.18
Российский журналист объяснил, что в РФ на самом деле происходит под названием выборы
17.03.18
Разработчик "Новичка" рассказал, кто мог отравить Скрипаля
17.03.18
Экс-советник Путина назвал потенциальную целью №1 для президента России
17.03.18
Российская оппозиционерка рассказала о самой болезненной точке Кремля
17.03.18
Меркель об отравлении Скрипаля: много следов указывает, что Россия несет ответственность
17.03.18
Западные СМИ узнали, чем задушили соратника Березовского
17.03.18
Россия придумала, как накажет Британию за "бездоказательные обвинения" в отравлении Скрипаля
17.03.18
Выборы Путина в аннексированном Крыму: Канада сделала важное заявление
17.03.18
В частной разведке США рассказали, как Путин выбирает себе преемника
17.03.18
Стало известно о состоянии украинца, пострадавшего при аварии на канатке в Грузии
17.03.18
На Филиппинах на дом упал легкий самолет, названо количество жертв
17.03.18
Пелевин спрогнозировал, чем закончится конфликт между Украиной и Россией
17.03.18
Великобритания ответила на высылку своих дипломатов из России
17.03.18
"Девочке во влагалище заливали пенобетон". На росТВ рассказали о новых "зверствах" ВСУ на Донбассе
17.03.18
Авария на подъемнике в грузинском Гудаури: в МИД рассказали о пострадавших украинцах
17.03.18
В британской полиции восстановили маршрут Скрипаля накануне отравления
17.03.18
Захотел на ручки: в Таиланде слоненок сел на колени туристке
17.03.18
"Прекрасная жертва для манипуляций". Психолог проанализировал личность Савченко
17.03.18
Поздравления с Днем святого Патрика: открытки и пожелания на трех языках
17.03.18
"Пенисные процедуры для лица": голливудские актрисы делают странные инъекции красоты
17.03.18
Регіна Тодоренко розсекретила таємничого обранця
17.03.18
Переможець «Х-фактора» зробив приємний сюрприз своїм шанувальникам
17.03.18
Кінопрем'єри тижня: Шерлок Гномс, Єва, Земля привидів і інші
17.03.18
В Україні стартував показ французької комедії «Шукайте жінку»
17.03.18
7 цікавих фактів про фільм «Розкрадачка гробниць: Лара Крофт»
17.03.18
Марк Дробот заговорив французькою мовою
17.03.18
Роза Аль-Намри: Я зможу вижити в будь-яких умовах
17.03.18
Група Неангели презентувала позитивний трек «SlavaVictoria»
17.03.18
51-річна Сальма Хайєк показала, як виглядає без макіяжу
17.03.18
Амадора Лопеса в Америці затримала поліція
17.03.18
Оля Полякова розповіла про страшну втрату в сім'ї
17.03.18
Мадонна готується до зйомок нового фільму
17.03.18
Яна Соломко починає життя з нового аркуша
17.03.18
Регіна Тодоренко прокоментувала скандал навколо «Орла і Решки»
17.03.18
Олександр Пономарьов заспіває в дуеті з Монсеррат Кабальє
17.03.18
Що дивитися на ТБ у вихідні 17-18 березня 2018 року
17.03.18
Шерон Стоун похвалилася своїм розкішним особняком
17.03.18
Лідер рок-гурту «o.torvald» переспівав Олега Винника
17.03.18
Решение Шевченко: впервые за несколько лет сборная Украины сыграет без своего лидера
17.03.18
Официально: украинский футболист будет выступать за сборную Польши
17.03.18
Прокопив заявил о том, что допускает введение моратория на переименование улиц столицы
17.03.18
Наказ про використання хімічної зброї дав сам Путін, - МЗС Великобританії
17.03.18
Вибори президента РФ: в Україні голосування не буде
Всі новини
Наверх