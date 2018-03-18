"Помочь людям не было возможности". Очевидец рассказал о страшной аварии на курорте в Грузии

В Грузии пострадавшей украинке не удалось вовремя соскочить с подъемника.

"Помочь людям не было возможности". Очевидец рассказал о страшной аварии на курорте в Грузии
В Грузии при аварии на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури серьезно пострадала украинка Инна Ищук.

Об этом в Facebook написал свидетель событий Максим Паникар.

Он рассказал, что подъемник внезапно начал работать в реверсном режиме на очень высокой скорости.

Пострадавшей украинке не удалось вовремя соскочить с подъемника, из-за чего она получила серьезные травмы.

"Почти всю ночь Инне делали операции, из серьезных это повреждение 1 позвонка в пояснице, открытый осколочный перелом лопатки, открытый перелом локтевой кости, поломаны рёбра, которые задели легкие и сломано бедро! Сегодня днем она была в сознании, но на аппарате искусственного дыхания, пока кровь не вышла из легких, вечером сняли с аппарата", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Ранее сообщалось, что в Грузии на горнолыжном курорте Гудаури из-за выхода из строя канатной дороги пострадали более десяти человек, кресла канатки врезались друг в друга, людей выбрасывало на снег.

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
28
Новини світу

Схожі публікації

Вчора, 05:01
На курорте Гудаури пообещали бесплатный отдых пострадавшим на подъемнике и их семьям
17-03-2018, 22:41
Стало известно о состоянии украинца, пострадавшего при аварии на канатке в Грузии
17-03-2018, 22:41
Авария на подъемнике в грузинском Гудаури: в МИД рассказали о пострадавших украинцах
17-03-2018, 01:21
"Реальная мясорубка". Украинец рассказал подробности жуткой аварии на канатке в Грузии
16-03-2018, 20:00
Авария на канатке в Грузии: среди пострадавших есть украинцы и россияне
16-03-2018, 14:40
"Сатана вселился в подъемник". В Грузии на горнолыжном курорте пострадало много людей, видео
16-03-2018, 01:20
Массовое отравление на известном горнолыжном курорте: стали известны причины
29-07-2017, 22:44
Экс-глава Нацполиции Деканоидзе вернула грузинское гражданство
8-12-2016, 02:33
Кома и открытый перелом руки. В Киеве иномарка сбила двух детей, перебегавших дорогу с санками

СТРІЧКА НОВИН

18.03.18
Эрдоган заявил о ключевой победе в Сирии
18.03.18
РФ пожаловалась на Украину в ООН и ОБСЕ. Россию игнорируют
18.03.18
Яд для отравления Скрипаля могли взять из британской лаборатории — посол России в ЕС
18.03.18
Выборы в России: в аннексированном Крыму за участие в голосовании дают медали
18.03.18
Российский ЦИК подвергся атаке хакеров из 15 стран мира
18.03.18
"Запугивание и провокации". Захарова возмутилась из-за препятствования голосованию россиян в Украине
18.03.18
В ОБСЕ прокомментировали недопуск граждан РФ на выборы в Украине
18.03.18
"Помочь людям не было возможности". Очевидец рассказал о страшной аварии на курорте в Грузии
18.03.18
Ердоган заявив про взяття сирійського Африна | FaceNews.ua: новини України
18.03.18
Кожен 20-й українець може залишитися без пенсії | FaceNews.ua: новини України
18.03.18
ЦВК Росії повідомив про відображеної DDoS-атаці
18.03.18
В Україні росіян не пускають голосувати на виборах президента РФ
18.03.18
Культовий письменник спрогнозував майбутнє Росії та України | FaceNews.ua: новини України
18.03.18
"Крим наш". У Харкові розмалювали авто російських дипломатів: фото | FaceNews.ua: новини України
18.03.18
Про те, як Bild заздалегідь "привітала Путіна з перемогою
18.03.18
Ердоган повідомив про встановлення контролю над Африном
18.03.18
Паралімпійці з Росії стали другими в загальному заліку
18.03.18
Вибори в РФ: Омбудсмени обговорили голосування | FaceNews.ua: новини України
18.03.18
Кольченко помістили в ШІЗО | FaceNews.ua: новини України
18.03.18
У східних регіонах РФ підраховують голоси на президентських виборах
18.03.18
Справою Скрипаля займуться експерти з химоружию
18.03.18
Мітингувальники розібрали конструкції на Майдані | FaceNews.ua: новини України
18.03.18
Британський парламент пропонує перенести "Брекзит"
18.03.18
Атака российских хакеров на правительственную сеть Германии провалилась — СМИ
18.03.18
Президентские выборы в России: онлайн-трансляция
18.03.18
"За Вову галочку – бесплатно палочку": "Квартал 95" жестко высмеял выборы в РФ
18.03.18
Эффектный проект: мастера автотюнинга создали спорткар в стилистике фильма “Звездные войны” (ФОТО)
18.03.18
Разработан концепт флагмана Nokia 9
18.03.18
Компания Mercedes-Benz представила публике самый роскошный автомобиль в истории марки (ФОТО)
18.03.18
Новини України - Зростання автовиробництва в Україні: З початку року виготовлено 1290 транспортних засобів
18.03.18
Новини Миколаєва - Один з п'яти в світі: У Миколаївському зоопарку вперше вивели на прогулянку чотиримісячного білого ведмедика
18.03.18
Новини АТО - Канада і Швеція виділили 2 млн дол. на відновлення інфраструктури Донбасу
18.03.18
"Контейнерний Термінал "Одеса" планує збільшити вантажопотік завдяки співпраці з контейнерної лінією ONE
18.03.18
Новини фінансів - Міжбанк закрився доларом за 2594-2598 грн., євро – по 3209-3214 грн
18.03.18
Новини економіки - Курс НБУ на 14 березня: долар – 2591 грн, євро – 3207 грн
18.03.18
Новини економіки - Готівковий курс валют на 14 березня: долар – 2585-2625 грн, євро – 3182-3250 грн 112.ua
18.03.18
Новини України - НБУ припинить друкувати банкноти номіналом 125 і 10 гривень
18.03.18
Новини України - Нацбанк припиняє карбувати монети номіналом 125 і 25 копійок
18.03.18
Новини України - Нацбанк презентував нові монети номіналом 125 і 10 гривень
18.03.18
Новини економіки - Міжбанк відкрився доларом за 2594-2598 грн., євро - по 3213-3218 грн
18.03.18
Новини економіки - Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
18.03.18
Новини України - Гройсман провів засідання Кабміну, - відео
18.03.18
Новини України - Кабмін посилює відповідальність неплатників аліментів, - Гройсман
18.03.18
Новини України - В Україні запустили реєстр отримувачів субсидій
18.03.18
Новини фінансів - Міжбанк закрився доларом по 2613-2617 грн, євро – 3230-3235 грн
18.03.18
Новини України - Суд Лондона зобов'язав структури Коломойського і Боголюбова деталізувати операції з коштами "Приватбанку"
Всі новини
Наверх