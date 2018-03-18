Яд для отравления Скрипаля могли взять из британской лаборатории — посол России в ЕС

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что в предположении российского посла "нет ни одной унции правды".

и его дочери, заявил посол России в ЕС Владимир Чижов.

"Когда у вас есть нервно-паралитическое вещество или что-то подобное, вы проверяете его на определенные образцы, которые вы храните в своих лабораториях. И Портон-Даун, как мы теперь все знаем, является крупнейшим военным объектом в Соединенном Королевстве, который занимается исследованиями химического оружия, и он на самом деле лишь в восьми милях от Солсбери", — сказал Чижов.

В то же время он отметил, что у него доказательств, подтверждающих это предположение, сообщает ВВС.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что в предположении Чижова о Портон-дауне "нет ни одной унции правды".

"Это лишь еще одна пустая попытка российского государства отвлечь историю от фактов — Россия грубо нарушила свои международные обязательства", — сказал представитель ведомства.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал Владимир Путин.