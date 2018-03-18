РФ пожаловалась на Украину в ООН и ОБСЕ. Россию игнорируют

Москалькова намерена повторно обратиться в перечисленные международные организации.

РФ пожаловалась на Украину в ООН и ОБСЕ. Россию игнорируют
ООН, ОБСЕ и Совет Европы так и не отреагировали на обращение представителя России по поводу запрета в Украине президентских выборов-2018 в РФ.

С соответствующим запросом обращалась в международные организации уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, однако ответа до сих пор не последовало, пишет ТАСС. "Я не получила ответов пока ни от кого. Официальной реакции нигде не было", – подтвердила Москалькова.

При этом чиновница выразила возмущение из-за того, что российские диппредставительства в Украине блокирует полиция, а граждан РФ не пускают на голосование.

При этом Москалькова намерена повторно обратиться в перечисленные международные организации. Она надеется, что ее перестанут игнорировать.

Напомним, "Главред" ведет онлайн-трансляцию президентских выборов-2018 в России.

Как сообщалось, в центре Киева собрались участники акции против российских "выборов", которые проходят в аннексированном Крыму. Участники держат в руках плакаты с надписями "Путин = Гитлер", "Выборам агрессора в Украине не быть", "Рашка, оставь выборы себе, верни Крым нам" и "Крым — это Украина".

Ранее в Киеве возле здания российского посольства в ходе акции националистов участники открыли символический памятник президенту РФ Владимиру Путину.

Во Львове авто российских дипломатов "украсили" красно-черными флагами. У одной машины красо-черный флаг нарисован на капоте, у другой — на передней двери.

В то же время в Одессе полтора десятков сотрудников полиции перекрыли доступ и проезд к зданию генкосульства РФ. По их словам, проезд через кордон могут осуществлять только жители близлежащих домов.

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