Эрдоган заявил о ключевой победе в Сирии

Турецкие войска установили полный контроль над Африном в рамках операции "Оливковая ветвь".

Эрдоган заявил о ключевой победе в Сирии
18 марта сирийский город Африн, по которому 3 марта были нанесли авиаудары, был взят под полный контроль турецкими вооруженными силамы и "Свободной сирийской армией" (FSA).

Как сообщает государственное турецкое агентство Anadolu со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипаа Эрдогана, войска вошли в центр города около 5:00 утра по местному времени. А уже через час войска контролировали город с восточной, западной и северной стороны. Отмечается, что военные не встретили сопротивления.

Бойцы FSA также уже контролируют крупнейшие пригородные районы Ашрафиех, Джамилия и Махмудия к северу от центра Африн.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сирии повторно было применено химическое оружие.

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