Самый читаемый блогер России жестко "потроллил" Владимира Путина

Самый читаемый блогер России жестко "потроллил" Владимира Путина
Владимир Путин обратился к россиянам после официального объявления результатов так называемых "выборов" президента РФ.
Путин поблагодарил соотечественников за доверие и политическую активность, а также пообещал "прорыв" и "успех".

"Нам нужны последовательные глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый результат", чтобы произошел "настоящий прорыв", - заметил Путин.

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Обращение хозяина Кремля в своем стиле прокомментировал самый популярный блогер России в социальной сети Telegram, известный под никнеймом Сталингулаг.

"Конечно, такое возможно только в России: человек, который 18 лет всеми силами пытается замедлить прогресс, тратит миллиарды ежегодно на то, чтобы тысячи пропагандистов разворачивали страну в прошлое, в обращении к нации говорит, что нам нужно развитие", - написал блогер. скачать dle 10.2 КиноСвин


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