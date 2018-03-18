Любовница Дональда Трампа извинилась перед его женой Меланией

Американские СМИ: Мелания Трамп ненавидит свою жизнь в Белом доме

Серьезные амбиции: звезда сериала “Секс и город” идет в большую политику

Бывшая модель Playboy вознамерилась рассказать всю правду о сексе с Трампом

Пока жена нянчилась с ребенком. Трамп закрутил романы с моделью и порнозвездой — СМИ

Мелания Трамп отказалась сопровождать мужа в официальной поездке

Порнозвезде заплатили 130 тысяч за молчание о сексуальной связи с Трампом — СМИ

Дональд и Мелания Трамп спят в разных кроватях — СМИ

Трамп переедет в Белый дом без супруги и 10-летнего сына

В России прошел первый пикет в поддержку Трампа