Любовница Дональда Трампа извинилась перед его женой Меланией
Девушка утверждает, что вступила в сексуальную связь с Трампом спустя несколько месяцев после рождения его сына Бэрона и очень сожалеет об этом. В интервью CNN она призналась, что на протяжении десяти месяцев встречалась с миллиардером и испытывала к нему искренние чувства.
"Оглядываясь назад, я очень сожалею об этом. Я знаю, что это неправильно. И знаете, я пыталась соблюдать дистанцию. Я хотела убежать далеко-далеко, так как чувствовала себя виноватой". - рассказывает модель.
Читайте также: Серьезные амбиции: звезда сериала “Секс и город” идет в большую политику
Карен Макдугал заявила, что у нее с Трампом были серьезные отношения, и он неоднократно признавался ей в своих чувствах. Однажды миллиардер даже пригласил ее в квартиру в Трамп-Тауэр, где жил со своей женой.
0
30