Любовница Дональда Трампа извинилась перед его женой Меланией

Любовница Дональда Трампа извинилась перед его женой Меланией
Кажется, «тихая гавань», о которой мечтает Мелания Трамп, не наступит никогда в ее жизни. В прессе один за другим раскрываются скандалы, связанные с семьей президента США. Сначала в СМИ появилась новость о том, что Дональд изменял жене с актрисой фильмов «для взрослых». Сегодня журналисты пообщались с еще одной любовницей миллиардера. Ей оказалась бывшая модель Playboy Карен Макдугал.

Девушка утверждает, что вступила в сексуальную связь с Трампом спустя несколько месяцев после рождения его сына Бэрона и очень сожалеет об этом. В интервью CNN она призналась, что на протяжении десяти месяцев встречалась с миллиардером и испытывала к нему искренние чувства.

"Оглядываясь назад, я очень сожалею об этом. Я знаю, что это неправильно. И знаете, я пыталась соблюдать дистанцию. Я хотела убежать далеко-далеко, так как чувствовала себя виноватой". - рассказывает модель.

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Карен Макдугал заявила, что у нее с Трампом были серьезные отношения, и он неоднократно признавался ей в своих чувствах. Однажды миллиардер даже пригласил ее в квартиру в Трамп-Тауэр, где жил со своей женой. скачать dle 10.2 КиноСвин


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