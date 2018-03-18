Трагедия в Кемерово: в Сети появилось видео начала пожара в торговом центре

На кадрах видно, как люди убегают в панике, а помещения моментально застилает чернейшим дымом.
На кадрах видно, как пожар стремительно разгорается в игровом зале ТЦ, помещение в считаные секунды помещение обволакивает густым черным дымом.
Люди бросаются бежать, малыши убегают к выходу от источника дыма, родители берут детей на руки и тоже убегают. На кадрах, снятых с телефона, слышны крики испуганых людей.
Крупный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" начался днем в воскресенье, 25 марта.
В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, заявил глава МЧС Владимир Пучков. По его словам, это окончательные данные.
В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур.
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