Трагедия в Кемерово: в Сети появилось видео начала пожара в торговом центре

На кадрах видно, как люди убегают в панике, а помещения моментально застилает чернейшим дымом.

На кадрах видно, как пожар стремительно разгорается в игровом зале ТЦ, помещение в считаные секунды помещение обволакивает густым черным дымом.

Люди бросаются бежать, малыши убегают к выходу от источника дыма, родители берут детей на руки и тоже убегают. На кадрах, снятых с телефона, слышны крики испуганых людей.

Крупный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" начался днем в воскресенье, 25 марта.

В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, заявил глава МЧС Владимир Пучков. По его словам, это окончательные данные.

В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур.

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