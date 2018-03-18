Пожар в торговом центре Кемерово: губернатор области поблагодарил Путина

Аман Тулеев поразился тому, что президент РФ нашел время на телефонный звонок.

Пожар в торговом центре Кемерово: губернатор области поблагодарил Путина
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев прокомментировал пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где, по последним данным, погибли 64 человека.

Тулеев похвалил работу спасательных служб, в частности, выразил благодарность МЧС за оперативность, а также почему-то счел нужным поблагодарить новоизбранного президента РФ Владимира Путина. 

"Конечно, велика роль главы государства. Казалось бы, при такой нечеловеческой загрузке он лично позвонил, определил меры и просил передать соболезнования семьям погибших", - цитирует Тулеева Эхо Москвы.

Также в пресс-службе Тулеева заявили, что он не приехал на место трагедии, "чтобы не затруднять подъезд спасательных служб к торговому центру".

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"Там и так был затруднен подъезд к месту ЧП. Поэтому был очень малый круг официальных лиц, чтобы не мешать работе", - передает слова руководителя отдела по связям с общественностью кемеровской администрации Ларисы Деменевой Говорит Москва.

Отказ приехать на место, где погибли и пострадали десятки человек, вызвал критику.

Губернатор Тулеев не приехал на место трагедии. Побоялся кортежем помешать работам спасательных служб

Чудовищно. Пешком нужно было идти

— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 26 марта 2018 г.

Тулеев так и не приехал на место трагедии. А знаете почему? Потому что он знает,что на его нахождение на посту влияет явка на выборах и результат ВВП. А трагедия людей на его пост -не влияет. Именно поэтому на всех уровнях власть должна реально избираться!!

— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 26 марта 2018 г.

Тулеев, похвалил президента России "который, при своей невероятной загруженности ((плавал в бассейне)) нашел время ПОЗВОНИТЬ" -пиздец, конечно. pic.twitter.com/fUClBPkoHz

— распад и неуважение (@VictorKvert2008) 26 марта 2018 г.

Кемеровчане стоят в очереди на сдачу крови для пострадавших при пожаре в торговом центре. Губернатор Тулеев даже не приехал на место трагедии. pic.twitter.com/nhxjGFdSWa

— Рустем Адагамов (@adagamov) 26 марта 2018 г.

Журналист два раза спрашивает руководителя оперативного штаба Тулеева почему не приехал в штаб. Тулеев начинает пороть о том, как много государство сделало для ВАС! и бизнеса: "Я повторять не буду. Успокойтесь".
Какие же подлецы и трусы управляют страной pic.twitter.com/OGmjGWYBMo

— Россиюшка Тудей (@RuToday) 26 марта 2018 г.

Тулеев не выйдет к людям даже с охраной. Его просто заебашат...

— Ruslan (@CHEGUEVARAESP) 25 марта 2018 г.

Между тем родственники пропавших и пострадавших при пожаре высказали претензии к властям. "Они стояли и смотрели. И ничего не делали", - заявила одна из родственниц на встрече с первым вице-губернатором Кемеровской области Владимиром Черновым. Видеозапись мероприятия опубликована в Instagram Kemerovo42_online. 

Формальная владелица сгоревшего ТЦ в Кемерово избиралась депутатом от "Единой России". Она уже задержана.

Настоящий владелец "Зимней вишни" - миллиардер Денис Штенгелов — ему принадлежат такие бренды как "Три корочки", "Кириешки" и "Бабкины семечки". В октябре прошлого года Bloomberg оценивал его состояние более чем в 1 миллиард долларов США. Он проживает в Австралии вместе с семьей и отстроил там современный спортивный комплекс, предположительно, с современными системами пожаротушения.

Как сообщалось ранее, считавшиеся пропавшими при пожаре в Кемерово пять человек нашлись целыми и невредимыми. 

По последним данным, крыша торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово обрушилась почти на всей площади пожара. Спасателям пришлось отступить.

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