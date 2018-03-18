В Польше заявили о задержании российского шпиона

Задержание шпиона было скоординировано с действиями других государств Европейского Союза.

В Польше заявили о задержании российского шпиона
В Польше Агентство внутренней безопасности заявило о задержании мужчины, который подозревается в шпионаже в пользу России.

Арестованный интересовался деятельностью Министерства энергетики. Согласно информации, он передавал информацию о важных газовых контрактах и решениях Польши по делу газопровода Nord Stream 2, сообщает "Польское радио".

Как сообщается, Марек В. поддерживал контакты с офицерами российской разведки, которые действовали под дипломатическим прикрытием в посольстве России в Варшаве.

Кроме того, задержание шпиона было скоординировано с действиями других государств Европейского Союза.

По словам представителя координатора специальных служб Польши Станислава Жарина, подозреваемый имел информацию о ключевых для польской энергетики проектах, был привлечен к получению евросоюзных средств на проекты диверсификации поставок газа в Польшу.

По информации Агентства внутренней безопасности, мужчина также передавал российским спецслужбам информацию о будущих действиях польского правительства в деле газопровода Nord Stream 2.

Итак, задержанный взят под стражу на три месяца. Мужчине предъявлено обвинение в шпионаже, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, по данным британского издания The Times, около 20 европейских стран и США готовятся выслать российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанной в России.

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