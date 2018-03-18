Число жертв пожара в Кемерово достигло 64 человек

Возросло число жертв пожара в Кемерово.

погибли 64 человека, заявил глава МЧС Владимир Пучков.

Кроме того, пропавшими без вести остаются около десяти человек. Более 40 человек пострадали, 10 из них остаются в больницах города, сообщает "Медуза".

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре в Кемерово начался днем 25 марта. По данным МЧС, возгорание возникло на четвертом этаже, где находятся кинотеатр и детские игровые площадки.

В рамках расследования дела о пожаре в ТРЦ уже задержаны 4 человека.