Детский плач, крики и погибшая родственница губернатора. Жуткие подробности пожара в Кемерово

В здании творился хаос. Люди искали средства защиты.

На кадрах, которые публикует "Инцидент. Кемерово", слышны крики и плач. В здании творился хаос. Люди искали средства защиты. "Дайте противогазы... Мама, мамочка...", — слышно в записи.

Охранник торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, где произошел масштабный пожар с 48 погибшими, рассказал, как спасал детей, сообщает Telegram-канал Mash.

"Я проходил игровую зону где-то за пять минут до пожара. В этот момент аниматоры и гости готовили столики. Там что-то отмечали. Были точно свечи, я помню. Я отошел подальше, к гоночной игровой зоне. Я пошел разбираться с подростками, которые играли, не оплатив", — вспоминает охранник произошедшее.

По его словам, он собрал этих десятерых парней и девчонок и выгнал их на улицу. Как только они вышли, мужчина вдруг увидел, что идет дым откуда-то. Он рассказал, что затем началась сильная паника, но лифты почему-то работали, не сработала и пожарная сигнализация.

"Воды не было, сигнализации не было. Недавно к нам приезжали, все проверяли. Я знаю, должны лифты отключиться. Но они работали, значит все сломалось. Все кричали и бежали", — отметил охранник.

"Тогда я пошел спасать детей. Я просто их хватал и таскал. Не знаю сколько. Десять пятнадцать, просто бегал, пока дышать было чем", — добавил он.

Директор активити-парка "Круча", расположенного на четвертом этаже торгового центра, Юлия Богданова считает, что случившийся пожар – это "стопроцентный поджог".

Ключевой свидетель по делу о пожаре в ТЦ — аниматор по имени Евгений. На допросе он дал показания, что видел подростков, которые якобы подожгли поролон в игровой комнате.

По другой версии, причиной пожара могли стать свечи, которые зажгли во время детского праздника. Всего уже допрошены порядка 60 человек.

Отметим, что среди погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово оказалась родственница губернатора области Амана Тулеева, сообщили "РИА Новости" в пресс-службе региональной администрации.

"Стало известно, что одной из погибших на пожаре в ТЦ оказалась 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева", — сказал собеседник агентства.

Напомним, жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" стали как минимум 55 человек, сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС.