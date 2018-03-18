Мощный пожар в Кемерово: число жертв достигло 50 человек, в ТЦ обрушились два кинозала

В здании ТЦ обрушились два из трех кинозалов — они провалились с четвертого на третий этаж.

унес жизни как минимум 50 человек, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

Как рассказали на совещании штаба МЧС, в здании ТЦ обрушились два из трех кинозалов — они провалились с четвертого на третий этаж. Работы по разбору завалов продолжаются.

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что в здании до сих пор остаются "отдельные термоточки". О полной ликвидации пожара ничего не сообщается.

Напомним, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне.