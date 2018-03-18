Россия открыто применила оружие массового уничтожения

Россия открыто применила оружие массового уничтожения
Попытка России отравить бывшего сотрудника ГРУ ГШ России Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери боевым химическим веществом следует рассматривать как применение оружия массового уничтожения на территории страны НАТО.

Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Маттис комментируя атаку в Солсбери, передает Укринформ.

"Еще одна проблема, которая встала перед нами прямо сейчас: очевидно, вполне очевидно применение Россией оружия массового уничтожения, химического вещества, в Европе впервые после Второй мировой войны", – сказал глава американского оборонного ведомства.

Он назвал действия России "безрассудными" и подчеркнул – вместо того, чтобы иметь дружеские отношения – в Москве выбрали путь конфронтации со странами НАТО.

Читайте также: Старческое слабоумие будут лечить заранее

Кроме того, возражения Кремля к причастности отравления в Солсбери, Маттис сравнил с отрицанием российского вторжения в Крым и на Донбасс. Также глава Пентагона поздравил высылку российских разведчиков дипучреждений по всему миру и единство стран Запада. скачать dle 10.2 КиноСвин


0
38
Новини світу

Схожі публікації

Вчора, 13:21
РФ впервые после Второй мировой применила в Европе оружие массового уничтожения — глава Пентагона
24-03-2018, 14:41
"Холодная война". Эксперт объяснил, как отравление Скрипаля ударит по отношениям Запада и России
20-03-2018, 15:21
У России были мотив и возможность отравить Скрипаля — Мэй
18-03-2018, 18:21
Яд для отравления Скрипаля могли взять из британской лаборатории — посол России в ЕС
18-03-2018, 05:01
Эксперт назвал возможную причину отравления Скрипаля
17-03-2018, 22:41
Россия придумала, как накажет Британию за "бездоказательные обвинения" в отравлении Скрипаля
17-03-2018, 22:41
Великобритания ответила на высылку своих дипломатов из России
15-03-2018, 04:21
США заявили о причастности России к отравлению Скрипаля
15-02-2017, 23:55
Пентагон призвал НАТО общаться с РФ с позиции силы

СТРІЧКА НОВИН

28.03.18
"Кастетом подбородок разбили". На Житомирщине замучили до смерти 92-летнюю женщину
28.03.18
Сувенир из Китая. В Киеве таможенники нашли в посылке крупный груз бриллиантов: фото
28.03.18
"Она так хрипит, может, "скорою" вызовем?": на Прикарпатье мать забила 6-летнюю дочь молотком. Видео
28.03.18
Ким Чен Ын назвал условия ядерного разоружения
28.03.18
Россия открыто применила оружие массового уничтожения
28.03.18
Инженеры научили строить роботов каркасы зданий
28.03.18
Илон Маск решил продавать Lego для взрослых
28.03.18
Apple презентовала бюджетный iPad
28.03.18
В 2018 году ASUS может совершить прорыв на рынке смартфонов
28.03.18
Twitter начал блокировать рекламу криптовалют
28.03.18
В бенчмарках замечен загадочный смартфон
28.03.18
Опубликованы шпионские фотографии обновленного Mitsubishi L200
28.03.18
Высокие технологии в Украине: создан первый беспилотный автомобиль
28.03.18
Google maps заговорил на украинском языке
28.03.18
В Саудовской Аравии начнут строительство суперсовременной электростанции
28.03.18
На цьому ми не зупинимося: Мей закликала парламент до подальших заходів проти Росії
28.03.18
Переговори Порошенко і Лукашенко: про що говорили лідери держав
28.03.18
Вигнання триває: НАТО висилає російських дипломатів
28.03.18
Один з лідерів партії "Народний фронт" опинився в епіцентрі скандалу
28.03.18
Звинувачений в корупції чиновник заявив про бажання стати президентом України
28.03.18
Посол США подякувала Україні за висилку російських дипломатів
28.03.18
Нафтогаз" прокоментував рішення ФРН по "Північному потоку-2"
28.03.18
Російським дипломатам, яких вигнали з Великобританії, заборонили в'їжджати в Україну
28.03.18
Гройсман поспівчував щодо Кемерово і доручив масштабну перевірку
28.03.18
Російський військовий попросив політичного притулку в Україні
28.03.18
Якщо Вакарчук скаже "так": Найєм розповів, чи підтримає кандидатуру співака на пост президента
28.03.18
В Україні пишно проводили російських дипломатів
28.03.18
Бойкот ЧС-2018: з'явилася реакція Путіна
28.03.18
Результат російської дипломатії: російських послів відкликали ще дві європейські країни
28.03.18
Украина и Израиль договорились о зоне свободной торговли: подробности
28.03.18
"Эволюция Мэла": Melovin показал, какой традиции придерживается каждый год
28.03.18
"Масло Оли Поляковой тоже надо выпускать": певица будет зарабатывать не только голосом
28.03.18
Обзывали уродиной и били: одноклассник Веры Брежневой рассказал про нелегкие школьные годы певицы
28.03.18
Звезду "Сплетницы" обвинили в изнасиловании, начато следствие
28.03.18
В Британии вандалы осквернили уникальный памятник Дэвиду Боуи: фото
28.03.18
Джамала рассказала, где будет рожать, и какое имя выбрала для ребенка
28.03.18
Супермодель Белла Хадид "зажгла" в откровенной рекламе: фото
28.03.18
Винник стал главным голосом мультфильма "Заколдованный принц": трейлер
28.03.18
Веснушки, размытый макияж и образ Монро: Кристина Агилера снялась в необычной фотосессии
28.03.18
"Два клоуна": Волочкова с возлюбленным спели в караоке и сплясали на сцене
28.03.18
Леонтьев дал последний концерт? Жена певца умоляет того бросить сцену
28.03.18
"Отвратительная баба": Ларису Долину раскритиковали фанаты за лишний вес
28.03.18
"Красивая пара": фанаты приписали роман Диме Билану с начинающей певицей
28.03.18
Не будет петь на русском даже за миллион: украинская певица заявила о своей позиции
28.03.18
"Вобла сушеная": фанаты заподозрили Ольгу Бузову в анорексии
28.03.18
"Россия без Путина". В Москве почтили память жертв пожара в Кемерово, видео
Всі новини
Наверх