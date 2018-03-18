Россия открыто применила оружие массового уничтожения
Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Маттис комментируя атаку в Солсбери, передает Укринформ.
"Еще одна проблема, которая встала перед нами прямо сейчас: очевидно, вполне очевидно применение Россией оружия массового уничтожения, химического вещества, в Европе впервые после Второй мировой войны", – сказал глава американского оборонного ведомства.
Он назвал действия России "безрассудными" и подчеркнул – вместо того, чтобы иметь дружеские отношения – в Москве выбрали путь конфронтации со странами НАТО.
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Кроме того, возражения Кремля к причастности отравления в Солсбери, Маттис сравнил с отрицанием российского вторжения в Крым и на Донбасс. Также глава Пентагона поздравил высылку российских разведчиков дипучреждений по всему миру и единство стран Запада.
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