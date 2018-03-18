Ким Чен Ын назвал условия ядерного разоружения

Ким Чен Ын назвал условия ядерного разоружения
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян проведет ядерное разоружение Корейского полуострова, если Южная Корея и США создадут необходимые для этого условия.

Об этом он сказал на встрече с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине, передает "Синьхуа".

"Проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если Южная Корея и США положительно воспримут наши усилия по разоружению и создадут атмосферу спокойствия и стабильности, когда будут принимать последовательные и согласованные меры по установлению мира", - подчеркнул Ким Чен Ын.

Также он добавил, что на разоружении настаивали бывшие лидеры Северной Кореи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Как сообщалось, Ким Чен Ын неожиданно нанес визит в столицу Китая. скачать dle 10.2 КиноСвин


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