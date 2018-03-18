Ким Чен Ын назвал условия ядерного разоружения
Об этом он сказал на встрече с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине, передает "Синьхуа".
"Проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если Южная Корея и США положительно воспримут наши усилия по разоружению и создадут атмосферу спокойствия и стабильности, когда будут принимать последовательные и согласованные меры по установлению мира", - подчеркнул Ким Чен Ын.
Также он добавил, что на разоружении настаивали бывшие лидеры Северной Кореи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.
Как сообщалось, Ким Чен Ын неожиданно нанес визит в столицу Китая.
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