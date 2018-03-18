Ким Чен Ын назвал условия ядерного разоружения

Глава КНДР назвал условие сокращения арсеналов ядерного оружия на Корейском полуострове

В Южной Корее заявили, что никогда не признают КНДР ядерной державой

КНДР и Южная Корея начали первые после долгого перерыва переговоры

Южная Корея предложила КНДР возобновить переговоры по денуклеаризации

Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне

В КНДР уверены, что на Корейском полуострове начнется война

США и Южная Корея проводят учения у берегов КНДР

Лидеры России и Китая договорились по действиям в отношении КНДР

Южная Корея пригрозила стереть столицу КНДР с лица земли