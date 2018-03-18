Захарова назвала число британских дипломатов, которые должны покинуть РФ

Москва ответила на высылку дипломатов.

"Лондон выслал 23 российских дипломата. Москва ответила высылкой 23 британских дипломатов.

Лондон провёл кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран. На это Москва ответила так: "В порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании", — написала Захарова написала в Facеbook.

Она уточнила, что таким образом, "другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны".

Ранее стало известно, что Россия выслала украинских дипломатов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Напомним, в ответ на высылку своих дипломатов РФ начала объявлять о высылке дипломатов стран Европы, которые поддержали Великобританию в "деле Скрипаля".

В свою очередь, в Госдепе США пригрозили ответить России на высылку дипломатов.