Стало известно, из каких городов России выслали украинских дипломатов

Сотрудников консульств Украины в Екатеринбурге и Новосибирске не высылали.

Стало известно, из каких городов России выслали украинских дипломатов
В ответ на высылку из Украины 13 дипломатов РФ, Россия выслала украинских дипломатов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Из Посольства Украины в Москве, согласно решению МИД России, выслано 6 дипломатов, из Генконсульства в Ростове-на-Дону — 5 дипломатов, из Генконсульства в Санкт-Петербурге — 2", — сказал собеседник УНИАН.

По его словам, сотрудников консульств Украины в Екатеринбурге и Новосибирске не высылали —такой шаг был бы равносильным закрытию этих учреждений, поскольку там работает буквально по 2-3 человека.

Cобеседник сообщил, что дипломаты уже покинули посольство Украины в Москве и выехали в Украину.

Напомним, 30 марта в Министерстве иностранных дел РФ заявили об объявлении persona non grata дипломатов из 23 стран, включая Украину, в связи с делом об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. 13 украинских дипломатов должны покинуть территорию России в течение 48 часов.

В МИД Украины заявили, что решение РФ о высылке дипломатов существенно не повлияет на защиту украинских политзаключенных в России.

Ранее ряд стран, включая Украину, приняли решение выдворить российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

В частности, из Украины должны быть выдворены 13 российских дипломатов.

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Новини світу

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