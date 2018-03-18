Опубликовано видео эвакуации из задымленного кинотеатра при пожаре в Кемерово

Зрители кинотеатра стали выбегать в коридор, среди них были и дети.

Опубликовано видео эвакуации из задымленного кинотеатра при пожаре в Кемерово
Опубликовано видео эвакуации людей из кинозалов торгового центра "Зимняя вишня", во время масштабного пожара 25 марта.

Запись показал житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший в пожаре пятерых членов семьи.

На записи видно, как проходившая по коридору девушка открыла дверь в "красный зал", однако ничего не сказала. У зрителей в других залах было чуть больше времени — они стали выбегать в коридор, среди них и дети.

В "красном зале" шел мультфильм. Когда там узнали о пожаре, было уже поздно — буквально через 13 секунд коридор заполнил густой дым.

Напомним, мощный в ТЦ "Зимняя вишня" начался днем в воскресенье, 25 марта. В результате пожара в "Зимней вишне" погибли 64 человека.

Все подробности трагедии можно узнать здесь.

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