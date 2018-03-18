СМИ узнали, где похоронили Мавроди

Территория кладбища была оцеплена и строго охранялась, отметили журналисты.

Тело умершего предали земле на Троекуровском кладбище, сообщает российский "5 канал".

По его данным, "мероприятие носило характер закрытого, территория была оцеплена и строго охранялась".

Напомним, Сергей Мавроди умер на 63-м году жизни 26 марта в 67-й городской клинической больнице Москвы после того, как ему стало плохо на улице. СМИ писали, что предварительной причиной смерти является сердечный приступ.

Тело основателя МММ четыре дня не забирали из морга, потом его все-таки забрала бывшая жена. Брат Мавроди не разрешил хоронить умершего на семейном участке на Хованском кладбище.