СМИ узнали, где похоронили Мавроди

Территория кладбища была оцеплена и строго охранялась, отметили журналисты.

СМИ узнали, где похоронили Мавроди
В субботу, 31 марта, в столице РФ Москве похоронили основателя финансовой пирамиды МММ россиянина Сергея Мавроди.

Тело умершего предали земле на Троекуровском кладбище, сообщает российский "5 канал".

По его данным, "мероприятие носило характер закрытого, территория была оцеплена и строго охранялась".

Напомним, Сергей Мавроди умер на 63-м году жизни 26 марта в 67-й городской клинической больнице Москвы после того, как ему стало плохо на улице. СМИ писали, что предварительной причиной смерти является сердечный приступ.

Тело основателя МММ четыре дня не забирали из морга, потом его все-таки забрала бывшая жена. Брат Мавроди не разрешил хоронить умершего на семейном участке на Хованском кладбище.

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
27
Новини світу

Схожі публікації

Вчора, 21:21
Стало известно, где похоронили Олега Анофриева
Вчора, 06:01
Сергея Мавроди собрались хоронить на деньги вкладчиков "МММ"
30-03-2018, 02:21
Тело основателя "МММ" Сергея Мавроди четыре дня не забирают из морга
29-03-2018, 05:21
СМИ узнали, чем болел Мавроди
27-03-2018, 02:20
Исполнитель роли Лени Голубкова в рекламе "МММ" поделился воспоминаниями о Мавроди
26-03-2018, 21:42
Скончался создатель "пирамиды" МММ Сергей Мавроди
26-03-2018, 14:40
Пирамида рухнула: скончался основатель МММ Сергей Мавроди
15-03-2018, 21:20
Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище
28-03-2017, 17:44
СМИ узнали, где похоронили убийцу Вороненкова

СТРІЧКА НОВИН

31.03.18
Стало известно, где похоронили Олега Анофриева
31.03.18
Британия грозит закрыть российское "логово шпионов" в Лондоне в ответ на высылку дипломатов из РФ
31.03.18
Трагедия в Кемерово. Суд арестовал гендиректора компании-собственника сгоревшего торгового центра
31.03.18
"Отрезал ножом детородный орган". В России убили сменившего пол известного актера
31.03.18
Политолог объяснил, как протесты в России могут повлиять на Путина
31.03.18
СМИ узнали, где похоронили Мавроди
31.03.18
Опубликовано видео эвакуации из задымленного кинотеатра при пожаре в Кемерово
31.03.18
Политолог рассказала, когда в России может возникнуть свой Майдан
31.03.18
Стало известно, из каких городов России выслали украинских дипломатов
31.03.18
Захарова назвала число британских дипломатов, которые должны покинуть РФ
31.03.18
В Кемерово арестован фотограф из-за работы на протестном митинге после пожара в ТЦ
31.03.18
В центре Киева двое мужчин не поделили проезжую часть и устроили стрельбу: объявлен план "перехват"
31.03.18
В Британии похоронили гения современности Стивена Хокинга: фото и видео
31.03.18
В КГГА рассказали о главных задачах нового КП "Киевтеплонерго"
31.03.18
В Конотопе попрощались с погибшим от пули снайпера 19-летним бойцом АТО: видео
31.03.18
Российский православный писатель о трагедии в Кемерово: "Дети умерли вовремя – спаслись от греха"
31.03.18
Экс-мэр Феодосии и поклонник "русского мира" получил в Крыму срок в колонии строгого режима: видео
31.03.18
В Макеевке боевики забили до смерти 18-летнего парня за прогулы в ПТУ: фото
31.03.18
Опасность катастроф и политических убийств. Астролог дал прогноз на апрель
31.03.18
Астролог назвал везунчиков и аутсайдеров апреля 2018 года
31.03.18
Поздравления с Вербным воскресеньем: православные, прикольные и красивые
31.03.18
Киевлянка изобрела свое "молодильное яблочко": она каждые выходные голышом купается в Днепре, фото
31.03.18
Полуголый Орландо Блум похвастался накачанным торсом
31.03.18
Зрелищный трейлер второго сезона сериала "Мир Дикого Запада" бьет рекорды просмотров на YouTube
31.03.18
"Богата привлекательностью". Поклонники перепутали Заворотнюк с Бабкиной: фото
31.03.18
"Мой ангел". Орбакайте трогательно поздравила дочь Клавдию с днем рождения: фото
31.03.18
Шварценеггер после операции на сердце отошел от наркоза и сразу начал шутить
31.03.18
Пэрис Хилтон прилетела во Львов и восхитилась его красотами: фото
31.03.18
Аманда Фокс похвасталась сексуальным снимком в бикини
31.03.18
Стало известно, почему сестру Дяди Федора зовут Вера Павловна, хотя отец у них – Дмитрий
31.03.18
Слава из "НеАнгелов" похвасталась фигурой и показала пышную грудь
31.03.18
"Красавчик". Дима Билан поделился снимком в банном халате
31.03.18
Анна Седокова в платье с глубоким декольте советовала как поднять себе настроение
31.03.18
"17 лет вместе": Вера Брежнева трогательно поздравила дочь с днем рождения
31.03.18
"Мы попали в топ": группа "Время и Стекло" стала мультимиллионером
31.03.18
"Переворот телевидения": Ольга Бузова запускает собственный канал
31.03.18
Без макияжа в стильном образе: Даша Астафьева показала, как выглядит в повседневной жизни
31.03.18
Новини економіки - НБУ відмовив білоруського банку в узгодженні покупки "Ощадбанку" в Україні
31.03.18
Новини світу - Німеччина видала дозвіл на будівництво "Північного потоку – 2"
31.03.18
"Газпром" відмовився виконати рішення Стокгольмського арбітражу, - "Нафтогаз"
31.03.18
Новини економіки - "Нафтогаз": Рішення Німеччини про видачу дозволу на будівництво "Північного потоку-2" було очікуваним
31.03.18
Новини економіки - Міжбанк закрився доларом по 2632-2635 грн, євро – 3279-3286 грн
31.03.18
Національний прагматизм полягає в тому, щоб годувати своїх робітників, - Вілкул 112.ua
31.03.18
Новини економіки - Закон "Про валюті" хороший, але не досконалий, - Дегрик
31.03.18
Новини економіки - Оскарження рішення Стокгольмського арбітражу не звільняє "Газпром" від його виконання, - Насалик
31.03.18
Новини економіки - Курс НБУ на 28 березня: долар – 2630 грн, євро – 3255 грн
Всі новини
Наверх