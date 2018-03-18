Политолог объяснил, как протесты в России могут повлиять на Путина

Воздействовать на президента чем-то вроде протестов в Кемерово уже поздно, считает Орешкин.

Политолог объяснил, как протесты в России могут повлиять на Путина
Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что в РФ протесты снизу могут заставить президента страны Владимира Путина только больше обозлиться.

Вне зависимости от того, решится ли глава государства через шесть лет уйти с поста, он все равно захочет сохранить за собой ключевые позиции, приводи мнение эксперта "Новое Время".

"Воздействовать на российского президента чем-то вроде протестов в Кемерово (после пожара в торгово-резвлекательном центре, который унес много жизней — Ред.) уже поздно…", — отметил аналитик.

По его мнению, в России, "скорее всего, сработает советская модель, когда неэффективность, в том числе экономическая, идет по нарастающей и приводит к отставанию в развитии, инвестициях, госструктуре и так далее".

"Рано или поздно (а в случае с Путиным, скорее поздно) такая тенденция приведет к осознанию очередного цикла отставания, после чего и появится вероятность перемен", — добавил Орешкин.

"Мне кажется, что сейчас сам Путин уже закусил удила и способен только обижаться и искать ответные методы побольнее укусить оппонентов. Протесты снизу могут заставить российского президента лишь больше обозлиться", — подчеркнул политолог. 

Ранее специалист по СНГ, старший аналитик американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Лорен Гудрич выразила мнение, что в РФ система культа личности, которую Владимир Путин построил вокруг себя, начинает становиться проблемой не только для страны, но и для самого политика, заставляя его задуматься о будущих преемниках, глава страны уже выбрал ряд чиновников и проводит им испытания.

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
25
Новини світу

Схожі публікації

20-03-2018, 07:21
Российский журналист назвал единственную цель Путина
17-03-2018, 22:41
В частной разведке США рассказали, как Путин выбирает себе преемника
8-02-2018, 06:40
Писатель сказал, когда начнется распад России
10-01-2018, 04:00
"Расчленить" Украину. Российский политолог назвал основную задачу Путина
13-12-2017, 04:00
Политолог назвал проблему Путина на выборах в России
5-02-2017, 17:22
Российский эксперт заметил признаки ухода РФ из Донбасса
15-10-2016, 19:11
Российский политолог объяснил, почему РФ свернет проект ЛНР-ДНР
15-10-2016, 19:11
Эксперт объяснил, почему Путин не перейдет на новый уровень войны с Украиной
1-10-2016, 18:33
"Маленький Советский Союз". Политолог спрогнозировал судьбу России при Путине

СТРІЧКА НОВИН

31.03.18
Стало известно, где похоронили Олега Анофриева
31.03.18
Британия грозит закрыть российское "логово шпионов" в Лондоне в ответ на высылку дипломатов из РФ
31.03.18
Трагедия в Кемерово. Суд арестовал гендиректора компании-собственника сгоревшего торгового центра
31.03.18
"Отрезал ножом детородный орган". В России убили сменившего пол известного актера
31.03.18
Политолог объяснил, как протесты в России могут повлиять на Путина
31.03.18
СМИ узнали, где похоронили Мавроди
31.03.18
Опубликовано видео эвакуации из задымленного кинотеатра при пожаре в Кемерово
31.03.18
Политолог рассказала, когда в России может возникнуть свой Майдан
31.03.18
Стало известно, из каких городов России выслали украинских дипломатов
31.03.18
Захарова назвала число британских дипломатов, которые должны покинуть РФ
31.03.18
В Кемерово арестован фотограф из-за работы на протестном митинге после пожара в ТЦ
31.03.18
В центре Киева двое мужчин не поделили проезжую часть и устроили стрельбу: объявлен план "перехват"
31.03.18
В Британии похоронили гения современности Стивена Хокинга: фото и видео
31.03.18
В КГГА рассказали о главных задачах нового КП "Киевтеплонерго"
31.03.18
В Конотопе попрощались с погибшим от пули снайпера 19-летним бойцом АТО: видео
31.03.18
Российский православный писатель о трагедии в Кемерово: "Дети умерли вовремя – спаслись от греха"
31.03.18
Экс-мэр Феодосии и поклонник "русского мира" получил в Крыму срок в колонии строгого режима: видео
31.03.18
В Макеевке боевики забили до смерти 18-летнего парня за прогулы в ПТУ: фото
31.03.18
Опасность катастроф и политических убийств. Астролог дал прогноз на апрель
31.03.18
Астролог назвал везунчиков и аутсайдеров апреля 2018 года
31.03.18
Поздравления с Вербным воскресеньем: православные, прикольные и красивые
31.03.18
Киевлянка изобрела свое "молодильное яблочко": она каждые выходные голышом купается в Днепре, фото
31.03.18
Полуголый Орландо Блум похвастался накачанным торсом
31.03.18
Зрелищный трейлер второго сезона сериала "Мир Дикого Запада" бьет рекорды просмотров на YouTube
31.03.18
"Богата привлекательностью". Поклонники перепутали Заворотнюк с Бабкиной: фото
31.03.18
"Мой ангел". Орбакайте трогательно поздравила дочь Клавдию с днем рождения: фото
31.03.18
Шварценеггер после операции на сердце отошел от наркоза и сразу начал шутить
31.03.18
Пэрис Хилтон прилетела во Львов и восхитилась его красотами: фото
31.03.18
Аманда Фокс похвасталась сексуальным снимком в бикини
31.03.18
Стало известно, почему сестру Дяди Федора зовут Вера Павловна, хотя отец у них – Дмитрий
31.03.18
Слава из "НеАнгелов" похвасталась фигурой и показала пышную грудь
31.03.18
"Красавчик". Дима Билан поделился снимком в банном халате
31.03.18
Анна Седокова в платье с глубоким декольте советовала как поднять себе настроение
31.03.18
"17 лет вместе": Вера Брежнева трогательно поздравила дочь с днем рождения
31.03.18
"Мы попали в топ": группа "Время и Стекло" стала мультимиллионером
31.03.18
"Переворот телевидения": Ольга Бузова запускает собственный канал
31.03.18
Без макияжа в стильном образе: Даша Астафьева показала, как выглядит в повседневной жизни
31.03.18
Новини економіки - НБУ відмовив білоруського банку в узгодженні покупки "Ощадбанку" в Україні
31.03.18
Новини світу - Німеччина видала дозвіл на будівництво "Північного потоку – 2"
31.03.18
"Газпром" відмовився виконати рішення Стокгольмського арбітражу, - "Нафтогаз"
31.03.18
Новини економіки - "Нафтогаз": Рішення Німеччини про видачу дозволу на будівництво "Північного потоку-2" було очікуваним
31.03.18
Новини економіки - Міжбанк закрився доларом по 2632-2635 грн, євро – 3279-3286 грн
31.03.18
Національний прагматизм полягає в тому, щоб годувати своїх робітників, - Вілкул 112.ua
31.03.18
Новини економіки - Закон "Про валюті" хороший, але не досконалий, - Дегрик
31.03.18
Новини економіки - Оскарження рішення Стокгольмського арбітражу не звільняє "Газпром" від його виконання, - Насалик
31.03.18
Новини економіки - Курс НБУ на 28 березня: долар – 2630 грн, євро – 3255 грн
Всі новини
Наверх