Политолог объяснил, как протесты в России могут повлиять на Путина

Воздействовать на президента чем-то вроде протестов в Кемерово уже поздно, считает Орешкин.

Вне зависимости от того, решится ли глава государства через шесть лет уйти с поста, он все равно захочет сохранить за собой ключевые позиции, приводи мнение эксперта "Новое Время".

"Воздействовать на российского президента чем-то вроде протестов в Кемерово (после пожара в торгово-резвлекательном центре, который унес много жизней — Ред.) уже поздно…", — отметил аналитик.

По его мнению, в России, "скорее всего, сработает советская модель, когда неэффективность, в том числе экономическая, идет по нарастающей и приводит к отставанию в развитии, инвестициях, госструктуре и так далее".

"Рано или поздно (а в случае с Путиным, скорее поздно) такая тенденция приведет к осознанию очередного цикла отставания, после чего и появится вероятность перемен", — добавил Орешкин.

"Мне кажется, что сейчас сам Путин уже закусил удила и способен только обижаться и искать ответные методы побольнее укусить оппонентов. Протесты снизу могут заставить российского президента лишь больше обозлиться", — подчеркнул политолог.

Ранее специалист по СНГ, старший аналитик американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Лорен Гудрич выразила мнение, что в РФ система культа личности, которую Владимир Путин построил вокруг себя, начинает становиться проблемой не только для страны, но и для самого политика, заставляя его задуматься о будущих преемниках, глава страны уже выбрал ряд чиновников и проводит им испытания.