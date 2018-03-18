"Отрезал ножом детородный орган". В России убили сменившего пол известного актера

"Отрезал ножом детородный орган". В России убили сменившего пол известного актера


"Отрезал ножом детородный орган". В России убили сменившего пол известного актера

"Отрезал ножом детородный орган". В России убили сменившего пол известного актера

"Отрезал ножом детородный орган". В России убили сменившего пол известного актера

1 / 3 Евгению Сапаеву было некомфортно в теле мужчины (Скриншот)

Евгения Сапаева хулиганы забили до смерти.

В Москве неизвестные жестоко убили актера Евгения Сапаева, который известен участием в фильме режиссера Никиты Михалкова "Утомленные солнцем – 2".

Сапаева хулиганы забили до смерти, ему было 42 года, пишет starhit.ru.

"Каким-то хулиганам в Москве не понравился Женин внешний вид — его избили до смерти. Тело не привезли в родные места", — сообщила подруга актера Юлия Бусырева.

Она подчеркнула, что Сапаева похоронили как бездомного. Где находится могила артиста – неизвестно. Близкие не смогли попрощаться с Евгением.

Отмечается, что в эфире одного из каналов он заявил, что отрезал ножом детородный орган ради мечты стать женщиной. Медики тогда еле откачали Сапаева.

"Я с детства хотел быть женщиной. В прошлом я четыре раза пытался провести операцию на себе, но всегда терял самообладание. Первая операция длилась три часа. В этот раз я был настроен решительно, принял много обезболивающих и отрезал его острым ножом. У меня нет никакого медицинского образования", — рассказывал четыре гола назад актер.

Напомним, ранее в России умер известный украинский режиссер Александр Павловский.

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