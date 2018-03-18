Трагедия в Кемерово. Суд арестовал гендиректора компании-собственника сгоревшего торгового центра

Суд удовлетворил ходатайство следователя.

Трагедия в Кемерово. Суд арестовал гендиректора компании-собственника сгоревшего торгового центра
В Кемерово Заводский районный суд арестовал гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которое владеет сгоревшим ТРЦ "Зимняя вишня", Юлию Богданову.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя, избрать в отношении Богдановой меру пресечения в виде заключения на срок предварительного следствия, до 25 мая 2018 года", — сказал судья Дмитрий Бунтовский.

Он сообщил, что ходатайство следствия и прокуратуры о необходимости ареста предпринимательницы связано с тем, что у нее имеется загранпаспорт и она может скрыться от следствия. Кроме того, по мнению следствия, женщина может угрожать свидетелям по делу и оказывать давление на них, сообщает "Интерфакс".

Юлии Богдановой инкриминируют ч. 3 ст. 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

По версии следствия, подчиненные Богдановой неоднократно уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер.

После оглашения решения суда об аресте Богданова ответила утвердительно на вопрос журналистов о намерении обжаловать арест.

На заседании суда об избрании меры пресечения женщина заявила, что не намерена скрываться от следствия, планирует оказывать содействие расследованию и желает оставаться с семьей, в которой воспитывает малолетнего ребенка. Адвокат Богдановой заявлял о возможности смягчения меры пресечения на домашний арест.

Напомним, ранее сообщалось, что торговый центр "Зимняя Вишня" в Кемерово загорелся из-за поджога в детском "сухом" бассейне.

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