Британия грозит закрыть российское "логово шпионов" в Лондоне в ответ на высылку дипломатов из РФ

Противостояние между Великобританией и Россией усиливается.

Британия грозит закрыть российское "логово шпионов" в Лондоне в ответ на высылку дипломатов из РФ
В ответ на высылку своих дипломатов из России Великобритания пригрозила закрыть торговую миссию РФ на севере Лондона, назвав ее "логовом шпионов".

Противостояние между двумя странами усиливается после того, как Москва заявила, что ещё больше сотрудников британского посольства должны быть высланы из России, в ответ на осмотр самолета российской компании "Аэрофлот", прибывшего из Москвы, британскими пограничниками, пишет The Telegraph.

Напомним, в ответ на высылку своих дипломатов РФ начала объявлять о высылке дипломатов стран Европы, которые поддержали Великобританию в "деле Скрипаля".

В свою очередь, в Госдепе США пригрозили ответить России на высылку дипломатов.

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