Посол России в США: "Такого крушения российско-американских отношений не было в истории"

События в Великобритании российский дипломат назвал провокацией.

"Честно говоря, таких выпадов в адрес РФ я не помню, такого крушения российско-американских отношений из истории я не могу припомнить", — сказал Антонов в интервью программе "Известия. Главное" на "Пятом канале".

Российский дипломат утверждает, что провокация против России была задумана давно и лишь сейчас оказалась реализована в Британии.

"События в Великобритании явились лишь только предлогом для того, чтобы реализовать давно задуманную провокацию в отношении РФ. Мы внимательно посмотрели, кто в последнее время ездил в посольство США в Москве. Что это за люди – это люди из кризисного центра, из британского отдела госдепартамента. Все эти провокации готовились более трех недель", — сказал Антонов.

Напомним, 30 марта в Министерстве иностранных дел РФ заявили об объявлении persona non grata дипломатов из 23 стран, включая Украину. Эти действия послужили ответом на высылку российских дипломатов.

Как известно, ранее ряд стран приняли решение выдворить российских дипломатов в связи с отравлением нервно-паралитическим токсином российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.