Российский политолог пояснила, почему отравление Скрипаля стало для Запада точкой невозврата

Лилия Шевцова заявила, что негатив в отношении России накапливался годами.

Однако этому предшествовал ряд крайне негативных событий. Об этом известный российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова заявила во время чата в "Главреде".

"Сбитый MH17 заставил Запад принять весьма жесткий пакет санкций в отношении России. На Западе последние годы происходило постепенное накопление раздражения в отношении Кремля, который, однако, был уверен, что Запад все проглотит. Не вышло. Нужно было очень постараться, чтобы вызвать у западной и очень расслабленной элиты стремление сдержать Россию и дать ей понять, что существует черта, через которую нельзя переступать", - отметила спикер.

По словам Шевцовой, даже сейчас страны Европы не продемонстрировали единство. Это свидетельствует о том, что Россия еще обладает колоссальным потенциалом для раскола ЕС.

"Да, 27 европейских стран приняли участие в небывалой акции — массовой высылке российских дипломатов. Беспрецедентное событие! Но в Европе все же остаются влиятельные прокремлевские силы в Италии, Франции, Нидерландах. Даже в Германии социал-демократы все еще следуют своей Остполитик, которая предполагает сотрудничество с Кремлем. Австрия предпочитает не поддерживать нынешние санкции в отношении Москвы, претендуя на роль "моста" между Европой и Россией", - подытожила политолог.

Напомним, во время чата в "Главреде" Лилия Шевцова отметила, что граждане России пытаются адаптироваться к сложившейся ситуации — к коррупции, падению жизненного уровня и беспросветности, а протестный потенциал в РФ внешне невелик.