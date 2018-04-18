F*ck: собирающий вещи сотрудник консульства США в Петербурге показал неприличный жест, видео

В городе закрыли американское представительство в связи с дипломатическим скандалом.

 

F*ck: собирающий вещи сотрудник консульства США в Петербурге показал неприличный жест, видео
Предполагаемый сотрудник американского консульства в Санкт-Петербурге показал средний палец на камеру.

Видеооператор застал его в сборах: он загружал стулья в машину перед зданием диппредставительства. Ролик публикует Ruptly.

На кадрах также видно, как рабочие загружают в фургон коробки и мебель, вынесенные из консульства. Американец же продемонстрировал свой негатив одним жестом.

Сотрудники консульства США в Санкт-Петербурге, очевидно, 31 марта покинули рабочее помещение, поскольку в этот день с здания американского представительства в городе был снят государственный флаг.

Напомним, о решении закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге было объявлено 29 марта. Это стало ответом на закрытие российского консульства в Сиэтле и высылку 48 сотрудников посольства. Вашингтон таким образом продемонстрировал солидарность с Великобританией, обвинившей Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
33
Новини світу

Схожі публікації

31-03-2018, 21:20
Стало известно, из каких городов России выслали украинских дипломатов
30-03-2018, 02:21
В России заявили об ответном выдворении дипломатов и закрытии консульства США
26-03-2018, 21:41
"Затеяли русофобию". Трамп решил по делу Скрипаля выслать 60 росссийских дипломатов из США - СМИ
30-12-2017, 12:20
Взрыв в Санкт-Петербурге: Террористы взяли на себя ответственность
8-07-2017, 00:55
Огромный столб дыма: на заводе в Санкт-Петербурге произошел мощный пожар (Видео)
9-05-2017, 14:44
В Санкт-Петербурге отменили морской парад
16-04-2017, 19:33
В Санкт-Петербурге и Сочи задержаны несколько десятков оппозиционеров
12-11-2016, 15:44
ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Москве и Петербурге
9-03-2016, 08:57
В Питере нацболы швыряли в здание консульства Украины яйца и файеры

СТРІЧКА НОВИН

01.04.18
В Киеве авто дипломатов России попало в ДТП, водитель сбежал — СМИ
01.04.18
В ивано-франковском ночном клубе произошла массовая перестрелка: подробности
01.04.18
Разбиты голова и нос. В Киеве парни напали на семью, фото с места происшествия
01.04.18
ДТП с авто дипломатов России в Киеве: в полиции раскрыли подробности
01.04.18
На Житомирщине в игорном заведении взорвали гранату
01.04.18
Опасная поклажа. В столичной подземке задержали мужчину с "кучей" патронов
01.04.18
Новый скандал вокруг Facebook: компанию обвинили в привлечении аудитории любой ценой
01.04.18
F*ck: собирающий вещи сотрудник консульства США в Петербурге показал неприличный жест, видео
01.04.18
Российский политолог пояснила, почему отравление Скрипаля стало для Запада точкой невозврата
01.04.18
Посол России в США: "Такого крушения российско-американских отношений не было в истории"
01.04.18
Российский политолог рассказала, каким может быть преемник Путина
01.04.18
Министр обороны Британии сказал, какие методы Путин использует для "подрывного влияния" на страны
01.04.18
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня": губернатор Кемеровской области попросился у Путина в отставку
01.04.18
Захарова назвала "голубую мечту" Запада относительно России
01.04.18
Российский политолог раскрыла, какие "роли" Путин может опробовать
01.04.18
Путин принял отставку губернатора Кемеровской области и нашел чиновнику замену
01.04.18
Россия проведет военно-морские учения у границ НАТОвских стран: стала известна дата
01.04.18
Стало известно, как США покинули высланные российские дипломаты
01.04.18
США понесли самые большие потери за время войны с ИГИЛ - СМИ
01.04.18
"Кемерову вообще п*здец". Журналист прокомментировал отставку Тулеева с поста губернатора
01.04.18
Во Франции мужчину убило разломавшейся каруселью
01.04.18
Папа Римский в Пасхальной речи пожелал мира Украине
01.04.18
Впервые в Украине операторы мобильной связи запустили 4G
01.04.18
"Не Ggggите!": когда у "Киевстара" заработает 4G
01.04.18
Пасхальная корзина: цена по регионам и где дешевле всего
01.04.18
Долги по зарплате: когда и как украинцам вернут задолженность
01.04.18
Порошенко назвал сторонников строительства "Северного потока-2" сообщниками РФ в гибридной войне
01.04.18
Сотни миллионов. В Кабмине сказали, во сколько Украине может обойтись разминирование Донбасса
01.04.18
В МВФ назвали ключевое условие для предоставления нового транша Украине
01.04.18
Кенес Ракишев ушёл с поста главы совета директоров "БТА Банка"
01.04.18
Стало известно, как будут пересчитывать пенсии для работающих людей
01.04.18
Певец Melovin назвал самую красивую женщину в мире
01.04.18
"Глазки красивые". В Сети похвалили селфи Веры Брежневой
01.04.18
Китайцы представили конкурента кроссоверам от Audi и Mercedes (ФОТО)
01.04.18
"А как же диета?": Ефросинина и Каменских показали, как они "худеют"
01.04.18
"Фигурка — бомба". Слава из "НеАнгелов" похвасталась снимком в стильном платье
01.04.18
"Почувствуйте себя Богиней". Одесская Барби опубликовала новые откровенные фото
01.04.18
"Будет сильнее, сигары не бросит". Сталлоне рассказал о восстановлении Шварценеггера после операции
01.04.18
Австралийская модель-пышка позировала в нежном образе, фото
01.04.18
Маликов сознался, какое имя выбрал для новорожденного сына
01.04.18
Полуобнаженная Эмили Ратаковски похвасталась сексуальной фигурой
01.04.18
Заячьи ушки, откровенные платья и грудь напоказ: Майли Сайрус снялась в пасхальной фотосессии
01.04.18
"Жопка хороша". Регина Тодоренко поделилась забавным фото с енотом
01.04.18
Президент Украины рассказал о своих доходах за 2017 год
01.04.18
Жестокое убийство девочки. На Прикарпатье суд арестовал мать жертвы
01.04.18
На Прикарпатье суд вынес приговор женщине, забившей до смерти мать
Всі новини
Наверх