F*ck: собирающий вещи сотрудник консульства США в Петербурге показал неприличный жест, видео

В городе закрыли американское представительство в связи с дипломатическим скандалом.

Видеооператор застал его в сборах: он загружал стулья в машину перед зданием диппредставительства. Ролик публикует Ruptly.

На кадрах также видно, как рабочие загружают в фургон коробки и мебель, вынесенные из консульства. Американец же продемонстрировал свой негатив одним жестом.

Сотрудники консульства США в Санкт-Петербурге, очевидно, 31 марта покинули рабочее помещение, поскольку в этот день с здания американского представительства в городе был снят государственный флаг.

Напомним, о решении закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге было объявлено 29 марта. Это стало ответом на закрытие российского консульства в Сиэтле и высылку 48 сотрудников посольства. Вашингтон таким образом продемонстрировал солидарность с Великобританией, обвинившей Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.