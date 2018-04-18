Новый скандал вокруг Facebook: компанию обвинили в привлечении аудитории любой ценой

Сотрудник центрального офиса социальной сети рассылал документы, которые подтверждают неэтичные методы.

Новый скандал вокруг Facebook: компанию обвинили в привлечении аудитории любой ценой
Бывший вице-президент Facebook Эндрю Босуорт в 2016 году разослал "доктрину" соцсети, согласно которой любые средства хороши для роста аудитории.

Как сообщает ВВС, внутренний меморандум Facebook опубликовало издание BuzzFeed.

"Итак, мы объединяем всё больше людей. Это может иметь и негативную сторону. Возможно, кто-то лишится жизни из-за травли. Возможно, кто-то погибнет в теракте, организованном с помощью наших инструментов. И всё же мы связываем людей", — говорится в меморандуме.

По словам Босуорта, которые он изложил в документе, все усилия во имя роста оправданы, в том числе "сомнительные практики импорта контактов" и способы, благодаря которым пользователей могут найти в сети их друзья.

Глава Facebook Марк Цукерберг уже отреагировали на публикацию документа, заявив, что на самом деле не придерживаются подобного мнения.

Позже Босуорт, который сейчас разрабатывает инструменты виртуальной реальности для Facebook, сообщил, что не разделяет описанные в меморандуме идеи и назвал его "сознательной провокацией".

Пользователи соцсети убеждены, что новый скандал может еще больше испортить репутацию компании, которая продолжает оправдываться за утечку личных данных миллионов пользователей.

Напомним, на Facebook обрушились обвинения после того, как выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами личных данных пользователей, полученных через Facebook. Эксперты полагают, что эта информация повлияли на результаты президентских выборов в США.

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