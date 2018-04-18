Польские власти вышлют семью украинцев, голосовавших за отделение Донбасса

Супружеская пара с двумя детьми проживает в стране с июня 2015 года.

Супружеская пара Натальи и Андрея Шокотовых с двумя детьми переехали в Польшу в июне 2015 года, сообщает "Польское радио". По обнародованным данным, власти страны не намерены давать им статус беженца и хотят депортировать в Украину – из-за голосования на пресловутом "референдуме".

По словам польских чиновников, "заявление о предоставлении международной защиты для семьи из четырех человек является недопустимым".

"Обучение детей в польской школе, их интеграция с польской культурой и средой не могут быть основанием для легализации пребывания их родителей", – отметили в управлении.

"Да, мы голосовали за отделение Донбасса от Украины, но не за войну. Никто нам не сказал, что это так будет выглядеть", – заявила Наталья Шокотова.

Супруги уверены, что после депортации в Украину СБУ арестует их по подозрению в сепаратизме.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сбежавший в РФ одесский фанат русского мира пожаловался "на плохую жизнь".