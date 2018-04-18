В России внезапно скончался известный режиссер

Михаил Угаров скончался от сердечного приступа.

В России внезапно скончался известный режиссер
В России в возрасте 62-х лет скончался известный режиссер Михаил Угаров, который был художественным руководителем Театра.doc.

"Умер Миша Угаров. Неожиданно. Больно и страшно", — сообщила в своем Facebook режиссер Марина Разбежкина.

"Умер наш художественный руководитель, основатель Театра.doc, режиссёр и драматург Михаил Угаров. У нас нет сейчас ни слов, ни сил об этом говорить. Мы очень вас любим, Михаил Юрьевич", — также написали на странице Театра.doc.

Как сообщают, Угаров скончался от сердечного приступа.

Михаил Юрьевич Угаров — российский драматург, режиссер театра и кино, сценарист, один из организаторов фестиваля молодой драматургии "Любимовка", художественный руководитель "Театра.DOC".

По информации СМИ, у режиссера были проблемы с ФСБ, в связи с тем что он не раз жестко критиковал российскую власть. Его даже не выпускали из страны из-за проблем с долгами по ЖКХ.

Напомним, ранее в России умер известный украинский режиссер Александр Павловский.

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