Ходорковский объяснил, почему Россия еще не развалилась

Путин не гений управления, подчеркнул оппозиционер.

Глава России не является гением управления, написал политик на своей странице в Facebook, комментируя пожар в торгово-развлекательном центре Кемерово.

"Фактически страна не разрушилась еще только потому, что никакой "жесткой вертикали" нет, а есть территориальные и отраслевые "вотчины", управляемые "наместниками" по своему усмотрению, отвечающие перед Путиным и его помощниками за бабло, за голоса и за тишину", — отметил автор.

По его словам, чиновники не отвечают в остальном ни перед кем, "если только взбешенное население не начинает слишком сильно шуметь". "Путин не гений управления, а старый человек, со своими проблемами, да еще увлеченный внешней политикой, помощники тоже не идеал, а соответственно фактическое количество объектов управления внутри страны для Путина и его помощников от 500 до 1000", — добавил оппозиционер.

"Что это означает практически? В полумиллионном Кемерово он на самом деле видит только одного-двух человек и отслеживает решение ими двух задач. Догадайтесь каких? Правильно! Голоса на выборах и отсутствие шума", — объяснил Ходорковский.

Ранее бывший глава украинского Министерства иностранных дел, руководитель Центра исследований России, дипломат Владимир Огрызко говорил, что если Запад втянет РФ в настоящую гонку вооружений, то не пройдет и пяти-десяти лет, как от государства останутся только воспоминания.