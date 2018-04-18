Политолог рассказала о восприятии россиянами антиукраинской пропаганды

Лилия Шевцова считает, что растет количество понимающих масштабы абсурда граждан РФ.

Политолог рассказала о восприятии россиянами антиукраинской пропаганды
Незначительная часть российской общественности понимает, что Россия в отношении украинских проблем "несет пургу".

Однако признать такую постановку вопроса готовы в РФ далеко не многие. Об этом известный российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова заявила во время чата в "Главреде".

"Конечно, на уровне немалой части российского интеллектуального класса (да и в обществе тоже) есть понимание, что российская пропаганда и кремлевские "голоса" несут пургу. Но не все готовы сказать: "Это ложь!". Ведь тогда перестанешь быть патриотом и полошись массу неприятностей", - отметила спикер.

По словам Шевцовой, россияне любят жить в неведении, поэтому такое положение вещей их вполне устраивает. Впрочем, количество по-настоящему смелых граждан страны растет.

"Липкий страх — это наша среда обитания. Комфортнее жить в конформизме и сладкой дремоте. А настоящих смелых не так много. Впрочем, они есть и их число растет", - подытожила политолог.

Напомним, во время чата на "Главреде" Лилия Шевцова подчеркнула, что отравление в Британии российского экс-шпиона Сергея Скрипаля нервно-паралитическим ядом стало "последней каплей" в чаше терпения стран Запада относительно действий РФ на международной арене.

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