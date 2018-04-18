Российская журналистка пояснила причины чудовищных масштабов трагедии в ТЦ Кемерово

Юлия Латынина убеждена, что причиной гибели людей стали игровые автоматы.

Российская журналистка пояснила причины чудовищных масштабов трагедии в ТЦ Кемерово
Запасные выходы в кинозалах и в остальных помещениях торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово были завалены игровыми автоматами, что помещало людям выбраться из огненной ловушки.

Операторы билетных касс не несли должным образом ответственность и не проконтролировали выход людей. Об этом рассказала известная российская журналистка Юлия Латынина в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По ее словам, для экономии пространства игровыми автоматами был завален даже четвертый этаж здания, где находилась детская зона и кинозалы.

"В 1-м зале – 256 мест, а во втором и третьем – по 143 места. Во всех трех залах шли блокбастеры, и во всех трех залах были закрыты запасные выходы. Они были не просто закрытыми, они были внешне заложенными игровыми автоматами для экономии пространства", – подчеркивает она.

Латынина подчеркнула, что такой наплевательский подход к безопасности граждан можно наблюдать по всей территории России. В частности, ТЦ "Зимняя вишня" был перестроен из старого здания с множественными нарушениями.

"Вот даже в "Зимней вишне", которая была переработана из кондитерской фабрики, сначала на здании кондитерской фабрики вы можете видеть окна, а затем эти окна были забиты. Почему? Не потому, что жалко окон, а ровно потому, что если есть пространство, оно должно быть использовано с максимальной выгодой, соответственно, оно должно быть чем-то заложенным. И в данном случае запасные двери заставили игровыми автоматами. Перед пожарной инспекцией, когда приходила проверка, эти автоматы отодвигали, затем придвигались назад. То есть это был чистое вопрос заработка", – отметила она.

Ситуация со вторым залом, где сгорели практически все зрители сеанса, по словам Латыниной, загадочная и до сих пор никто не внес ясность в истоки трагедии.

"Вот это самый главный и серьезный вопрос: что произошло во втором зале? Сначала вообще власти отрицали, что остался в торговом центре полный зал. Затем они перестали отрицать это, и распространили сведения, что зал был закрыт на ключ. Это, действительно, бывало в этом кинотеатре для того, чтобы безбилетники не проходили на киносеанс. Билет дорогой – 250 рублей (115 гривен) стоит. Как-то вот о том, что закрыт на ключ кинозал с замкнутыми запасными выходами превращается в газовую камеру, то никто не подумал. Эта версия распространилась очень широко. И параллельно была другая версия, что двери во втором зале постоянно заедали. Это тоже было правдой, просто люди, которые работали там, говорили, что двери – тяжелые, поэтому их клинило. Это была известная проблема", - констатирует журналистка.

Спикер подытожила, что причина может быть ужасающе банальной – во второй зал просто никто не зашел, чтобы спасти людей.

"Более того, несмотря на то, что обе контролерши не зашли в второй кинозал, они еще и отчитались об эвакуации всех людей своему начальству. Вот, собственно, поэтому утверждение двух контролерш, которые сказали вещи не те, которые соответствуют действительности, а те, которые начальству было приятно слышать, там и происходили душераздирающие вещи, потому что там погибли 40 или 41 человек", – сказала Латынина.

Напомним, житель Кемерово Игорь Востриков, который потерял в огне торгового центра "Зимняя вишня" сестру, жену и троих детей, заявил, что не держит зла на нового губернатора области Сергея Цивилева за произнесенную на митинге фразу о пиаре.

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