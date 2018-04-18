"Нам нужна Россия". Глава МИД Германии рассказал о планах на немецко-российские отношения

Министр высказал надежду на диалог между ФРГ и РФ.

"Нам нужна Россия". Глава МИД Германии рассказал о планах на немецко-российские отношения
Несмотря на конфликт России с западными странами, Германия намерена наладить с ней партнерские отношения в сфере международной политики. Такое заявление 1 апреля сделал министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag.

"Нам нужна Россия как партнер, например, в помощи в урегулировании региональных конфликтов, для разоружения и как важный столб многонационального порядка", - цитирует фрагмент беседы DW.

Маас подчеркнул, что западные страны в отношении России в последнее время предприняли верные шаги, поскольку поведение РФ не оставляло иного выхода из ситуации.

"Итак, мы открыты к диалогу и надеемся на восстановление доверия шаг за шагом, если Россия также готова это сделать", - добавил немецкий чиновник.

Напомним, 30 марта в Министерстве иностранных дел РФ заявили об объявлении persona non grata дипломатов из 23 стран, включая Украину. Эти действия послужили ответом на высылку российских дипломатов из ряда западных стран.

Как известно, ранее ряд стран приняли решение выдворить российских дипломатов в связи с отравлением нервно-паралитическим токсином российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

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