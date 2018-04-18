Китай учредил в отношении США ответные пошлины на товары

Правящая верхушка страны заявила о защите интересов государства.

Китай учредил в отношении США ответные пошлины на товары
Со 2 апреля 2018 года 128 импортируемых из Соединенных Штатов Америки товаров будут поставляться на территорию Китая с учетов дополнительной пошлины на ввоз.

"Для защиты своих интересов и компенсации ущерба от принятых мер США Китай, начиная со 2 апреля, прекращает обязательства по снижению таможенных сборов на импортируемые из США 128 наименований товаров семи категорий. На основе применяемых в настоящее время тарифов увеличивает пошлину. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на 8 наименований, в том числе свинину, — 25%" — говорится в опубликованном на сайте Министерства коммерции КНР документе.

Напомним, действия Китая стали контрмерами в отношении США в связи с указом президента Дональда Трампа, согласно которому ряд товаров из Китая будет облагаться чрезмерно высокими пошлинами.

Позже в посольстве Китая в Вашингтоне попросили США не начинать торговую войну, иначе Пекин будет вынужден защищать свои законные интересы любыми методами.

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