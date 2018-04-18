В Кремле своеобразно отреагировали на новость о санкциях в отношении российских олигархов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что термин "олигарх" является неуместным, поскольку "уже прошло то время, когда в России были олигархи".
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Тем временем, в США заявляют, что новые санкции коснутся 19 граждан РФ. Ограничительные меры должны усилить экономическое давление на окружение президента Российской Федерации.
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