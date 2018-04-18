Стрельба в Турции: появились первые данные о погибших
В результате вооруженного нападения на учебное заведение погибли четыре человека. Все жертвы - работники университета. Пострадавших среди студентов нет.
Мужчину, который открыл пальбу, задержали правоохранительные органы. В настоящий момент полиция пытается установить мотивы нападавшего.
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Добавим, что Анатолийский университет — самый крупный в Турции и четвертый по числу студентов в мире.
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