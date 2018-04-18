Стрельба в Турции: появились первые данные о погибших

Стрельба в школе на юге Флориды: много погибших и раненых, преступник задержан, видео

В США снова произошла стрельба, есть жертвы

В США в библиотеке была стрельба, две жертвы: видео с места происшествия

Украинцев нет среди погибших в ДТП в Турции

В Стамбуле обстреляли ресторан, есть раненые (Видео)

Среди жертв теракта в Стамбуле одна гражданка России

Среди жертв теракта в Стамбуле есть одна гражданка России

Число жертв стрельбы в ночном клубе Стамбула достигло 39 человек

В США снова произошла стрельба, погибли четыре человека: фото с места трагедии