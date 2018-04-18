Знаменитый дизайнер эмигрирует из Германии из-за Ангелы Меркель
«То, как здесь обдирают компании среднего размера, из-за неправильной политики Ангелы Меркель, мне больше не подходит. И я больше не хочу в этом участвовать», - сказала Керн.
В настоящее время Керн продает свои модные изделия на каналах для домашних покупок. Однако, после того как она перешла с «HSE24» на «Channel21», ее доход снизился. «Но налоговая инспекция не обращала на это никакого внимания», - жалуется Керн и признается, что ей даже пришлось продать виллу для погашения налогов.
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Тем не менее бывшая жена покойного короля моды Отто Керна уверяет, что с Германией и политикой закончено. Она призналась, что планирует уехать на Мальту, где начнет новую жизнь и надеется заново найти себя.
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